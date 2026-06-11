「パイン & ココナッツ フローズン ティー フロート」は、どんな味？

「パイン & ココナッツ フローズン ティー フロート」

※パイナップル果汁・果肉 5%未満

スターバックスのティー特化型カフェ「スターバックス ティー & カフェ」では、2026年6月17日（水）からサマーシーズン第2弾ビバレッジが発売。自然豊かな南国ハワイの島々からインスパイアされて誕生した「スターバックス® ティバーナ™ パイナップル コナ ポップ」の茶葉を主役にしたトロピカルな味わいの冷たいビバレッジ2種が登場します。

「パイン & ココナッツ フローズン ティー フロート」は、パイナップルとオレンジの甘酸っぱさに、なめらかなコクが溶け合う、これぞ夏！という一杯。

カップの底にジューシーなパイナップル果肉入りのジュレとオレンジマーマレードをIN。「ティバーナ™ パイナップル コナ ポップ」の茶葉を使用したフローズン状のベースを注ぎ入れて、クリーミーなココナッツクリームが重ねられています。

仕上げにバニラアイスクリームとココナッツチップスをトッピングし、トロピカルな味わいをパフェのように楽しめます♪



商品名「パイン & ココナッツ フローズン ティー フロート」※パイナップル果汁・果肉 5%未満 販売期間2026年6月17日（水）〜※一時的な欠品または早期に販売終了する場合あり価格933円（持ち帰り）、950円（店内利用）取扱店舗スターバックス ティー & カフェ 全国30店舗 https://store.starbucks.co.jp/?tea_cafe=1 スターバックス リザーブ® ロースタリー 東京 https://www.starbucks.co.jp/reserve/roastery/

「クラフト アイスティー パイナップル コナ ポップ」は、どんな味？

「クラフト アイスティー パイナップル コナ ポップ」

※少量の砂糖を加えています

パイナップルのさわやかな風味に、バラやマリーゴールドなどの華やかな香りが広がる「クラフト アイスティー パイナップル コナ ポップ」。

オーダーごとにバリスタが茶葉と水をスチームし、丁寧に抽出。最後に、茶葉をこし、氷の上から急冷させて仕上げられます。繊細な作業を重ねることで、特別な味わいが楽しめる新しいクラフトアイスティーです。

暑い夏にぴったりのトロピカルな味わいは、心を潤し気分を整えてくれますよ♪



商品名「クラフト アイスティー パイナップル コナ ポップ」※少量の砂糖を加えています販売期間2026年6月17日（水）〜※一時的な欠品または早期に販売終了する場合あり価格628円（持ち帰り）、640円（店内利用）取扱店舗スターバックス ティー & カフェ 全国30店舗 https://store.starbucks.co.jp/?tea_cafe=1スターバックス リザーブ® ロースタリー 東京 https://www.starbucks.co.jp/reserve/roastery/

おうちで楽しむ！「ティバーナ™ パイナップル コナ ポップ」の購入方法は？

ご紹介した「パイン & ココナッツ フローズン ティー フロート」と「クラフト アイスティー パイナップル コナ ポップ」に使われている茶葉が「スターバックス® ティバーナ™ パイナップル コナ ポップ」です。

甘酸っぱいパイナップルとやさしい甘さのアップルに、バラやマリーゴールドの花びらやつぼみがたっぷりと入った、香り豊かな味わいが魅力。夏にぴったりのさわやかなティーなので、アイスで楽しみたいですね。

今後、定番商品としてラインナップされます。店頭はもちろん、オンラインストアでも購入が可能なので、おうちで「パイナップル コナ ポップ」の味わいを楽しんでみて。

商品名スターバックス® ティバーナ™ パイナップル コナ ポップ（箱入り/80g）販売期間定番商品として常時販売価格2350円取扱店舗スターバックス ティー & カフェ 全国30店舗 https://store.starbucks.co.jp/?tea_cafe=1スターバックス リザーブ® ロースタリー 東京 https://www.starbucks.co.jp/reserve/roastery/スターバックス オンラインストア https://www.starbucks.co.jp/onlinestore/

「スターバックス ティー & カフェ」サマーシーズン第2弾は「Urban Oasis（都会のオアシス）」がテーマ。日常にいながら、ハワイの風を感じられるトロピカルなラインナップになっています。

「パイン & ココナッツ フローズン ティー フロート」と「クラフト アイスティー パイナップル コナ ポップ」は、一時的な欠品や早期販売終了となることもあるので、気になる方は早めに足を運んでくださいね。

これからやってくる暑い夏を、トロピカルな味わいでさわやかに乗り越えましょう♪



Text：うえのまきこ

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