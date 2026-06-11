兵頭功海「なんか凄い視線感じるなと思ったら」駅で人気俳優と“遭遇”「ねむしょう尊い」「やってること可愛すぎ」とファン歓喜
【モデルプレス＝2026/06/11】俳優の兵頭功海が8日、自身のX（旧Twitter）を更新。駅で視線を感じた理由を明かし、反響を呼んでいる。
【写真】27歳イケメン俳優「下剋上球児」俳優とまさかの“遭遇”
この日、兵頭は「なんか凄い視線感じるな〜と思ったら目の前にこの人がいました」と添えて、駅に設置された俳優の中沢元紀が出演するCMの広告を投稿。兵頭と中沢はドラマ「下剋上球児」（TBS系／2023年）で共演しており、劇中で兵頭は根室知廣役を、中沢は犬塚翔役を演じた。
この投稿には「同じ視線感じたことある」「ねむしょう（※根室と犬塚の愛称）尊い」「普通に電車乗ってるのびっくり」「球児愛最高」「やってること可愛すぎ」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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◆兵頭功海「目の前にこの人がいました」
この日、兵頭は「なんか凄い視線感じるな〜と思ったら目の前にこの人がいました」と添えて、駅に設置された俳優の中沢元紀が出演するCMの広告を投稿。兵頭と中沢はドラマ「下剋上球児」（TBS系／2023年）で共演しており、劇中で兵頭は根室知廣役を、中沢は犬塚翔役を演じた。
◆兵頭功海の投稿に反響
この投稿には「同じ視線感じたことある」「ねむしょう（※根室と犬塚の愛称）尊い」「普通に電車乗ってるのびっくり」「球児愛最高」「やってること可愛すぎ」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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