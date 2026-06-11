

サッカー日本代表 津山市出身／佐野海舟 選手（25）

いよいよ12日、サッカーワールドカップが開幕します。日本代表に選ばれた、岡山県津山市出身の佐野海舟選手（25）も調整を進めています。

日本時間の12日に開幕するサッカーFIFAワールドカップ。日本時間6月15日午前5時にキックオフのオランダとの初戦に向け、日本代表はアメリカで調整を進めています。

津山市出身で中心選手として期待がかかるミッドフィールダー、佐野海舟も汗を流していました。

（サッカー日本代表 津山市出身／佐野海舟 選手［25］）

「ボール奪取の部分が自分の武器なので、いつも通り自分のやるべきことを最後まで準備して、チャレンジャーの気持ちを持ってやれたら」

ワールドカップの日本代表戦は、岡山・香川のイオンモールや映画館などでパブリックビューイングが開かれます。

初戦は香川のイオンシネマ綾川、第2戦はイオンシネマ高松東と岡山はイオンモール倉敷、第3戦はイオンシネマ岡山で開かれます。

また、佐野海舟選手の地元・津山市では加茂町文化センターで第2戦のパブリックビューイングが開かれるということです。