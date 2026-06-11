【長続きカップルの秘訣】付きあったら彼に聞くべき3つの質問♡

付きあい始めのドキドキする時期は「もっと彼のことを知りたい」と思う一方で、なにを聞けばいいのか迷ってしまうこともありますよね。恋人関係が始まったばかりのときこそ、お互いの価値観や考え方を知っておくのがとっても大切。そこで今回は、付きあったあとにぜひ聞いておきたい“関係を長続きさせるための彼への質問”を体験談やインタビューをもとにご紹介します。

ひとりの時間ってどれくらい大事？

恋愛に対するスタンスは人それぞれ。 四六時中一緒にいたいタイプもいれば、自分の時間を大切にしたいタイプもいます。 どちらが正しいということではなく、どれくらいの距離感が心地いいのかを知っておくことが大切です。 お互いの“ちょうどいい”を見つけられるカップルこそ、長続きする傾向がありますよ。

理想の休日の過ごし方は？

付きあっていくなかで、休日の過ごし方があうかどうかはとっても重要なポイント。 付きあう前のデートではアクティブな印象だった彼も、実は頑張ってあわせていただけで、本当はインドア派…なんてこともあります。 彼がアクティブ派なのか、それともおうちでゆっくりしたい派なのかを事前に聞いておくことで、お互いに無理のないデートプランを立てることができますよ。

ケンカをしたとき、どうやって仲直りしたい？

どんなにラブラブなカップルでも、ケンカは避けられないもの。 だからこそ、仲直りの仕方について事前に聞いておくと、いざというとき冷静に対応しやすくなりますよ。 「時間を置きたい派」なのか「すぐに話して解決したい派」なのか、人によって大きく違います。 価値観のすれ違いを減らすためにも、早めに聞いておくことが大切です。 仲直りの仕方を知っておけば、2人の関係はより強くなるでしょう。 いかがでしたか？ 今回は、付きあったら彼氏に聞くべき質問についてご紹介しました。 恋人との関係を長続きさせるためには、最初のうちからお互いの考えやスタイルを知ることが大切です。 「好き」な気持ちだけでなく、「彼を理解しようとする気持ち」も忘れずに。 ぜひこの3つの質問で、彼と深い信頼関係を築いてくださいね。

ライター Ray WEB編集部