ohoraコラボ新作が登場！5周年限定コレクションで楽しむ大人ネイル

韓国発セルフジェルネイルブランド「ohora（オホーラ）」が、日本公式サイト開設5周年を記念したスペシャルコレクション「5th anniversary collection」を2026年6月15日（月）より発売します。人気ネイルアーティストとのコラボレーションによる特別デザインがそろい、自宅でサロン級のネイルアートを楽しめる注目のラインナップに♡さらに数量限定ノベルティや特別価格企画も実施されるため、ネイル好きさんは見逃せません。

人気ネイルアーティストとの限定コラボ

今回の「5th anniversary collection」は、ohoraの5周年を記念した特別なコレクションです。これまで好評を集めたサロンコラボ企画の第4弾として、実力派ネイルアーティストたちが手掛ける洗練されたデザインを展開します。

セルフネイルを発信する人気クリエイター監修の「N Cozy Berry（ハンド）」と「P Peach Mellow（ペディキュア）」は、それぞれ1,826円（税込）。

クリーミーなホワイトやブラウンレッドを組み合わせた上品なデザインや、コーラルカラーとマグネットの輝きが楽しめるフットデザインが魅力です。

また、青山のネイル・アイラッシュサロンeelオーナー監修の「N Ocean Haze（ハンド）」と「P Marine Wave（ペディキュア）」も各1,826円（税込）。

ネイビーとブラウンの絶妙なニュアンスや、透明感あふれるカラー表現で夏らしい雰囲気を演出します。

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大人女性に似合う全6デザイン

大人っぽさと可愛らしさを両立したデザインも登場します。

「N Caramel Veil（ハンド）」は1,826円（税込）。ブラウンのグラデーションをベースに、根元のミラーラインがさりげないアクセントとなった上品なデザインです。

「P Greige Glow（ペディキュア）」も1,826円（税込）で展開。グレージュカラーをベースに、ラメやホワイトパールの輝きを組み合わせた華やかな仕上がりが特徴です。

サンダルコーデにも映えるデザインで、夏のおしゃれを足元から楽しめます♪

5周年記念イベントも同時開催

2026年6月15日（月）17:00から6月28日（日）23:59まで、5周年を記念した公式ショップイベントも開催されます。

期間中は「5th anniversary collection」の公式オンラインショップ先行販売を実施するほか、数量限定の「オリジナル収納ボックス」をプレゼント。

また、一部対象商品を一律1,111円（税込）で購入できる特別プライス企画も用意されています。

※楽天市場・Amazon・Qoo10・TikTok Shopでの「5th anniversary collection」は、2026年6月29日（月）より販売開始となります。

※各企画の詳細は特設ページをご確認ください。

5周年だけの特別デザインを楽しんで

ohoraの5周年を祝う今回のコレクションは、人気ネイルアーティストのこだわりが詰まった特別なラインナップとなっています。

セルフネイルとは思えない繊細なアートやトレンド感のあるデザインは、毎日の気分を高めてくれそう♡

数量限定ノベルティやお得な企画も開催されるため、この機会にお気に入りのデザインを見つけて、ワンランク上のセルフネイルを楽しんでみてはいかがでしょうか。