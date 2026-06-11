◇バレーボールネーションズリーグ2026 予選ラウンド第1週 日本3-0ウクライナ(6月10日、中国)

男子ネーションズリーグ(NL)の初戦でバレーボール男子日本代表がウクライナにセットカウント3-0(25-22、25-21、25-22)で勝利しました。

日本代表を一時辞退していた西田有志選手が代表復帰。「まだまだコンビの精度は改善しないといけない」と話しつつも、チーム最多の13得点を記録。ウクライナは昨年のネーションズリーグの予選ラウンドでフルセットの末に敗れていた相手でしたが、ストレート勝利で好スタートを切りました。

約2年ぶりの代表戦となった西田選手は、「僕が2年ぶりとかは自分自身あまり考えていない。昨年ウクライナにはフルセットで負けていたので、まずは1勝目をしっかりとるということを集中してやっていた中で3-0で勝ててよかったです」と振り返ります。

次戦は世界ランク1位のポーランドと激突。第1週目の大一番となりますが、「自分たちができることを100％を常に出して、スタッフ陣からいただいた情報の中で僕らが全うしてしっかり勝ちたい」と力を込めました。

【日本の予選ラウンド日程】◆中国開催第1戦 ○3-0 ウクライナ第2戦 ポーランド第3戦 中国第4戦 スロベニア◆フランス開催第5戦 セルビア第6戦 イラン第7戦 アメリカ第8戦 フランス◆日本開催第9戦 イタリア第10戦 カナダ第11戦 ベルギー第12戦 アルゼンチン