クリア素材がかわいい！ 2026年6月発売の「おジャ魔女どれみ めじるしアクセサリー ポロンタップver.1」全9種が見逃せない【最新ガチャ情報】
数あるガチャガチャ（カプセルトイ）の中から、今チェックしておきたいガチャガチャの魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、バンダイの「おジャ魔女どれみ めじるしアクセサリー ポロンタップver.1」です。限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
バンダイから2026年6月に発売される「おジャ魔女どれみ めじるしアクセサリー ポロンタップver.1」（税込300円）。全9種のラインアップとなっています。
おジャ魔女どれみ めじるしアクセサリー ポロンタップver.1
▼メーカー
バンダイ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込300円
▼ラインアップ
全9種
・ペペルトポロン
・ピコットポロン
・リズムタップ
・ジュエリーポロン
・コロンタップ
・プワプワポロン
・魔法玉（青）
・魔法玉（紫）
・魔法の実（ピンク）※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)
「おジャ魔女どれみ めじるしアクセサリー ポロンタップver.1」が見逃せない！
バンダイから2026年6月に発売される「おジャ魔女どれみ めじるしアクセサリー ポロンタップver.1」（税込300円）。全9種のラインアップとなっています。
クリア素材がかわいい「めじるしアクセサリー」に注目！人気の「めじるしアクセサリー」シリーズに、待望のポロンタップver.1が登場します。クリア素材を使用したデザインが非常に魅力的で、かわいらしい雰囲気を演出しているのが特徴です。サイズは約2cm〜3.8cmとなっており、身の回りのアイテムにちょうどいいサイズ感に仕上がっています。お気に入りの持ち物の「めじるし」として、ぜひ手に入れたい注目アイテムです。
詳細情報▼商品名
おジャ魔女どれみ めじるしアクセサリー ポロンタップver.1
▼メーカー
バンダイ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込300円
▼ラインアップ
全9種
・ペペルトポロン
・ピコットポロン
・リズムタップ
・ジュエリーポロン
・コロンタップ
・プワプワポロン
・魔法玉（青）
・魔法玉（紫）
・魔法の実（ピンク）※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)