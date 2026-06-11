「大きくなっててびっくり」ニコラス・ケイジの妻、親子ショット公開「既に大物の予感」「髪色はパパ似？」
俳優のニコラス・ケイジさんの妻で同じく俳優の芝田璃子さんは6月10日、自身のInstagramを更新。親子ショットを公開しました。
【写真】笑顔の芝田璃子と娘
コメントでは「ニコラスケイジさんをお父ちゃん もう、親近感湧きまくりなんですけど 奥様の気取らない性格が大好きです」「おベビさま、既に大物の予感」「笑顔が素敵なお母さん」「赤ちゃんかと思ってたらめっちゃ大きくなっててびっくり」「髪色はパパ似？」「ママの顔になってる」「りこさん更にお美しくなってる」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】笑顔の芝田璃子と娘
「笑顔が素敵なお母さん」芝田さんは「おベビ様のDodgers観戦デビュー パパラッチで上がったりしてますがお顔はヒミツ」とつづり、1枚の写真を投稿。娘とのツーショットです。芝田さんは満面の笑みを浮かべています。「3歳にはまだ早いかな？と思ってましたが、親の私が暑さでバテ、室内へ避難しようとすると『外で観たい！』と …私より楽しんでたかもしれない そして教えこんだわけでもないのに『Shohei !!!』って叫んでました」と、娘とのエピソードも披露しました。
『スパイダー・ノワール』のスパイダーとのツーショット普段の投稿でもプライベートショットをたびたび公開している芝田さん。6日には「お父ちゃんの何かついていったら もう一人お父ちゃんおった」とつづり、モノクロ写真を1枚載せています。ケイジさん扮（ふん）する、ドラマ『スパイダー・ノワール』の主役・スパイダーとのツーショットです。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)