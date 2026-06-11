俳優の芝田璃子さんは6月10日、自身のInstagramを更新。娘とのツーショットを披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：芝田璃子さん公式Instagramより）

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俳優のニコラス・ケイジさんの妻で同じく俳優の芝田璃子さんは6月10日、自身のInstagramを更新。親子ショットを公開しました。

【写真】笑顔の芝田璃子と娘

「笑顔が素敵なお母さん」

芝田さんは「おベビ様のDodgers観戦デビュー　パパラッチで上がったりしてますがお顔はヒミツ」とつづり、1枚の写真を投稿。娘とのツーショットです。芝田さんは満面の笑みを浮かべています。「3歳にはまだ早いかな？と思ってましたが、親の私が暑さでバテ、室内へ避難しようとすると『外で観たい！』と　…私より楽しんでたかもしれない　そして教えこんだわけでもないのに『Shohei !!!』って叫んでました」と、娘とのエピソードも披露しました。

コメントでは「ニコラスケイジさんをお父ちゃん　もう、親近感湧きまくりなんですけど　奥様の気取らない性格が大好きです」「おベビさま、既に大物の予感」「笑顔が素敵なお母さん」「赤ちゃんかと思ってたらめっちゃ大きくなっててびっくり」「髪色はパパ似？」「ママの顔になってる」「りこさん更にお美しくなってる」と、絶賛の声が寄せられました。

『スパイダー・ノワール』のスパイダーとのツーショット

普段の投稿でもプライベートショットをたびたび公開している芝田さん。6日には「お父ちゃんの何かついていったら　もう一人お父ちゃんおった」とつづり、モノクロ写真を1枚載せています。ケイジさん扮（ふん）する、ドラマ『スパイダー・ノワール』の主役・スパイダーとのツーショットです。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)