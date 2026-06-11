【ひらがなクイズ】解けるとすっきり！ 共通する2文字を埋めてみよう！ ヒントはメディア
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、限られたエリアのメディア、慣用句の表現、そしてあちこちへ分散しない様子という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
□□うし
く□□ど
い□□うこう
ヒント：双方向で行き来するのではなく片側のルートだけに流れていくベクトルを思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
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▼解説
それぞれの言葉に「ちほ」を入れると、次のようになります。
ちほうし（地方紙）
くちほど（口ほど）
いちほうこう（一方向）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、地元に根ざしたニュースを発信するメディアの呼称から、人間の発言と実際の行動のギャップを指摘することわざのフレーズ、さらには物理的あるいは概念的なベクトルの向きが限定されている状態までを網羅しました。共通する「ちほ」という響きが、地域社会の動向を伝える身近な活字媒体、人間の心理や行動の矛盾を突く言葉の綾、迷わずに真っ直ぐ前へと突き進むエネルギーの向きを理知的なリズムで結びつけています。言葉が持つ知的なつながりを楽しんでいただけたら幸いです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、限られたエリアのメディア、慣用句の表現、そしてあちこちへ分散しない様子という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□うし
く□□ど
い□□うこう
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↓
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正解：ちほ正解は「ちほ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「ちほ」を入れると、次のようになります。
ちほうし（地方紙）
くちほど（口ほど）
いちほうこう（一方向）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、地元に根ざしたニュースを発信するメディアの呼称から、人間の発言と実際の行動のギャップを指摘することわざのフレーズ、さらには物理的あるいは概念的なベクトルの向きが限定されている状態までを網羅しました。共通する「ちほ」という響きが、地域社会の動向を伝える身近な活字媒体、人間の心理や行動の矛盾を突く言葉の綾、迷わずに真っ直ぐ前へと突き進むエネルギーの向きを理知的なリズムで結びつけています。言葉が持つ知的なつながりを楽しんでいただけたら幸いです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)