山形県のさくらんぼを代表する品種『佐藤錦』の収穫が最盛期を迎えています。

【写真を見る】佐藤錦の収穫最盛期 「おいしいさくらんぼができている」 でも…生産者が抱く不安は“消費者の手に届くか”（山形・上山市）

きょうから収穫が始まった上山市の園地では、去年に比べて多くの佐藤錦が実り、おいしく仕上がりましたが、生産者から聞こえてきたのは「不安の声」でした。

上山市でさくらんぼを育てている枝松博さんの園地では、佐藤錦の収穫がきょうから始まりました。

枝松博さん「全体的に見れば、去年よりは多いかなと思うが、でも予定としてはもう少しなるかなと感じていた」

枝松さんの園地では樹によって実のつきかたにばらつきはあるものの、去年に比べ多くの収穫が見込めるということです。

また、心配されていた霜の被害も少なく、実が二つに分かれ商品価値が下がる双子果もそれほど多くなかったということです。

■「さくらんぼを買ってくれる人がどの程度いるか」物価高騰の影響に不安も

一方で、枝松さんはたくさん実ったさくらんぼが消費者の手にしっかり届いてくれるのかと不安を口にします。

枝松博さん「生活用品がどんどん上がってきている中で、さくらんぼの方に足をどの程度向けてくれるかということ。ほかの生活用品の方にお金が行ってしまえば、果たしてさくらんぼを買ってくれる人がどの程度いるかな」

釤赤い宝石釤とも呼ばれるさくらんぼは、他のくだものに比べ高級な品種とされています。

物価高騰が続くことで、消費者がさくらんぼの購入を我慢してしまわないか。枝松さんの不安です。

■「おいしいさくらんぼができている」

そんな中でも、今年も丹精込めて作られたさくらんぼは出来栄えがよく、おいしく仕上がっています。

枝松博さん「今年は天気もいいし、おいしいさくらんぼができていると思います。消費者の方にも十分に満足してもらえるさくらんぼではないかと思います」

きょう収穫された佐藤錦はあす出荷され、来週からは紅秀峰の収穫が本格化するということです。