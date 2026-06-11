天皇陛下は、オランダとベルギーへの公式訪問を前に記者会見に臨み、10日に「立法府の総意」としてとりまとめられた皇族数確保に向けての議論について、「国民の皆さんの理解が得られるものとなることを望んでいる」と述べられました。

「王室の方々との旧交を温めると共に、我が国とオランダ、ベルギー両国の人々との交流や相互理解、友好関係がさらに深まる機会になればと思っています」

天皇陛下は、13日からのオランダ・ベルギー公式訪問を前にこのように述べ、若い世代がお互いの国に関心を寄せる契機になり、今後の友好親善がさらに深まることも願われました。

一方、衆参両院の正副議長のもとで進められてきた皇族数の確保に向けた議論についての受け止めを問われ、次のように話されました。

「制度にかかわる事項については私から言及することは控えたいと思いますが、皇室のあり方や活動の基本は国民の幸福を常に願い、国民と苦楽をともにすることだと考えており、こうした皇族数の確保のあり方についての議論においても、国民の皆さんの理解が得られるものとなることを望んでおります」

両陛下そろって2か国を訪問されるのは24年ぶりです。