『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「“20杯飲酒”で運転…男性死亡 初公判で起訴内容認める」についてお伝えします。

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大沢亮汰被告

「私は酒を大量に飲み、無責任な飲酒運転をして被害者を死亡させてしまいました」

法廷で述べたのは、危険運転致死の罪に問われている大沢亮汰被告、34歳です。10日に開かれた初公判で、起訴内容を認めました。

2024年の9月、大沢被告は北海道小樽市の国道で、アルコールの影響で運転操作が困難な状態に陥り、対向車と衝突して大学院生・田中友規さんを死亡させたとされています。

裁判で明かされたのは、大沢被告の酒を飲んでいた時間とその量です。

車を運転する前、居酒屋などをはしごし、ビールやウーロンハイなど合わせて20杯程度を飲んでいたといいます。

酒を飲み続けた時間は、実に12時間以上。

検察

「飲酒運転になることはわかっていたか？」

大沢被告

「はい。お酒が残っているのをわかっていながら『大丈夫だろう』と思って運転しました」

裁判を傍聴した田中友規さんの両親が、コメントを出しました。

田中友規さんの両親

「謝罪の言葉を受けましたが、常習的で悪質な運転としか思えなかったので、許せないという気持ちに変わりはありません」

次の裁判は7月8日に開かれ、結審する予定です。