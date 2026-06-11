【ゴディパン】ゴディバ×名古屋メシの「パン」が登場 「コロネ エビフライ」1日限定150個
ゴディバ ジャパンが運営する「GODIVA Bakery ゴディパン」は、松坂屋名古屋店限定で期間限定「コロネ エビフライ」を6月10日から販売開始した。
【画像】ゴディパン、名古屋で金曜限定「わけわけパン（オレンジ＆クリームチーズ）」
「コロネ エビフライ」は、松坂屋名古屋店の食品フロア特別企画「ごちパラ誕生祭」第1弾「シン・名古屋メシ」のメニューとして登場した。名古屋の食文化「名古屋メシ」で王道の人気を誇るエビフライと、ホワイトチョコレートを隠し味に使用したタルタルソースが特徴。1日150個の限定販売となる。
また、金曜限定の「わけわけパン（オレンジ＆クリームチーズ）」を6月12日から販売する。「ベーカリー金曜市」の企画商品として、金曜日限定で楽しめる新たなアイテムとなる。
■「コロネ エビフライ」
「名古屋めし」をゴディパン流にアレンジした、ユニークなお惣菜パン。エビを丸ごと1尾使ったエビフライに、ホワイトチョコレートが隠し味のまろやかなタルタルソースを合わせてふわふわのパンで包んだ。朝ごはんやランチのお供にぴったり。
2026年6月10日（水）〜6月23日（火） ※1日150個限定
取扱店：GODIVA Bakery ゴディパン 松坂屋名古屋店
価格（税込）：498円
■「わけわけパン（オレンジ＆クリームチーズ）」
ふんわりもちもちの生地に、クリームチーズとオレンジスライスを混ぜ込んだ新しい味わい。香ばしさあふれる、アクセントのカカオニブがゴディバ流。
販売期間：2026年6月12日（金）〜 ※金曜日限定
取扱店：GODIVA Bakery ゴディパン 松坂屋名古屋店
価格（税込）：680円
【画像】ゴディパン、名古屋で金曜限定「わけわけパン（オレンジ＆クリームチーズ）」
「コロネ エビフライ」は、松坂屋名古屋店の食品フロア特別企画「ごちパラ誕生祭」第1弾「シン・名古屋メシ」のメニューとして登場した。名古屋の食文化「名古屋メシ」で王道の人気を誇るエビフライと、ホワイトチョコレートを隠し味に使用したタルタルソースが特徴。1日150個の限定販売となる。
■「コロネ エビフライ」
「名古屋めし」をゴディパン流にアレンジした、ユニークなお惣菜パン。エビを丸ごと1尾使ったエビフライに、ホワイトチョコレートが隠し味のまろやかなタルタルソースを合わせてふわふわのパンで包んだ。朝ごはんやランチのお供にぴったり。
2026年6月10日（水）〜6月23日（火） ※1日150個限定
取扱店：GODIVA Bakery ゴディパン 松坂屋名古屋店
価格（税込）：498円
■「わけわけパン（オレンジ＆クリームチーズ）」
ふんわりもちもちの生地に、クリームチーズとオレンジスライスを混ぜ込んだ新しい味わい。香ばしさあふれる、アクセントのカカオニブがゴディバ流。
販売期間：2026年6月12日（金）〜 ※金曜日限定
取扱店：GODIVA Bakery ゴディパン 松坂屋名古屋店
価格（税込）：680円