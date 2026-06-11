『ボンボンドロップシール』に「ちいかわ」作者・ナガノが描く「ナガノキャラクターズ」登場 6・26発売へ
グレイ・パーカー・サービスは11日、「ちいかわ」の作者でイラストレーターのナガノ氏が描く「ナガノキャラクターズ」の『ボンボンドロップシール』（製造元：株式会社クーリア）を、26日より発売することを発表した。
【写真多数】かわいい！「ナガノキャラクターズ」の『ボンボンドロップシール』くまとパグ
「ナガノキャラクターズ」は、イラストレーター・ナガノ氏が手掛ける漫画作品のキャラクター。ゆるいタッチのイラストと独特な世界観の漫画作品がSNSで人気を博し、2026年6月現在、Xのフォロワー数は147万人を超える人気を誇っている。
そんな「ナガノキャラクターズ」から、「ボンボンドロップシール」が初登場。シールのラインアップは、「くまとパグ」「カラーなくま」「おちびな食べ物」「なかまたち」の全4種類（各550円）。さらに、キラッとラメの輝きが目を引くシールバインダー（1760円）も同時に発売となる。
ナガノキャラクターズ公式WEB SHOP「ナガノマーケット」、クーリア公式通販「クーリア・オンラインストア」、「ナガノマーケット」実店舗での販売となる。
【写真多数】かわいい！「ナガノキャラクターズ」の『ボンボンドロップシール』くまとパグ
「ナガノキャラクターズ」は、イラストレーター・ナガノ氏が手掛ける漫画作品のキャラクター。ゆるいタッチのイラストと独特な世界観の漫画作品がSNSで人気を博し、2026年6月現在、Xのフォロワー数は147万人を超える人気を誇っている。
ナガノキャラクターズ公式WEB SHOP「ナガノマーケット」、クーリア公式通販「クーリア・オンラインストア」、「ナガノマーケット」実店舗での販売となる。