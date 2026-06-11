埼玉・川越に現れた「違法建築モスク」内部を取材　制限ある区域に許可なく完成　土地所有者は取り壊し計画提出も市は早期撤去求める

「イット！」取材班が向かったのは、埼玉・川越市。

ドーム型の屋根が特徴的な白い建物。

イスラム教の礼拝堂「モスク」。

取材班が建物に近づいてみると「CLOSED」と書かれ、中には入れないようになっていました。

周囲を見渡すと一面、田畑に囲まれたこのモスク。

実は今、違法建築として川越市から取り壊しを求められています。

なぜ、この場所にモスクが建てられたのか「イット！」はその実態を取材しました。

市によりますと、このモスクは4500平方メートルの敷地に建てられ、ドームなど4棟の建物から構成されているといいます。

「イット！」はモスク関係者の許可を得て内部を取材。

厚い扉の先に広がっていたのは、100人以上が一度に入れるような広い空間です。

天井や壁にも金色の装飾があり、豪華なつくりとなっているモスク。

なぜ、この場所に建てられたのでしょうか。

モスク関係者：

元々このあたりでイスラムの人がいっぱい住んでいる。街の中だと場所は狭い、外に出てお祈りしないといけない。そういうのを全部なくして、ここ1カ所でやればいいと思っていた。

“近くに住むイスラム教徒のために作った”と説明する関係者。

しかしこの地域は、都市計画法で開発が厳しく制限される市街化調整区域です。

市によりますと、建築に必要な申請は提出されておらず、許可も出していないというのです。

しかし市は、住民からの問い合わせにより、2024年10月に違法建築だと確認。

警告書を複数回貼るなど、工事をやめるよう求めたものの建設は続けられ、建物は完成しました。

モスク関係者：

モスクが建ったことは問題じゃない。違法建築で造ってはいけないところにモスクを造ったということ。

家の近くに説明もなく突如現れたモスクについて、周辺住民は「事前に何か話があれば『そういうもんか』と思うけど、何も知らない。今も何も話もないからウワサで『モスクがあるみたいよ』という話」と疑問を抱いているといいます。

10日、この違法建築モスクを巡り、川越市の市長がメッセージを発表しました。

「市に無許可で建物が建築され、モスク等として利用されていた件につきましては、多くの皆さんに多大なるご心配をおかけしています」と市長は懸念を示し、建物が撤去されるどころか平然と使用され、遺憾というほかないと強調しました。

その上で市は土地所有者と面談し、建物内で礼拝を行わないことや敷地の施錠、さらに人の立ち入りを禁止することを確認。

土地所有者は市に対し、2031年3月までに取り壊すことを約束した計画書を提出していますが、市側はモスクの早期撤去を求めています。