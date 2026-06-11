市川 栞キャスター：

ここからは気象予報士の小野さんです。



小野 和久 気象予報士：

お願いします。「天気のポイント」です。



天気のポイント

12日 日中は晴れますが、朝までは、雷を伴って雨の降る所が あるでしょう。土曜日からの天気が、きのうの予報より「晴れる傾向」に変わりました。





12日の予想天気図

12日朝9時の 予想天気図です。高気圧が進んで来ます。ただ、上空の とても高い所にこの時期としては 強い寒気が入ってきます。

大気の状態が不安定に なりやすいでしょう。





12日は雷に注意！

雷の発生する確率です。午前0時から 見ていきます。朝6時、能登を中心に確率が高くなっています。正午までも 能登が中心です。夕方には、低くなるでしょう。



この先1週間のお天気は…

気象台の週間予報です。日曜日と火曜日に、「きのうまでなかった晴れマーク」が付きました。そして「月曜日の雨マーク」が消えました。

この先、前線の位置 などで天気予報が変わりやすくなります。最新の情報を 利用してください。





気象台の一か月予報

11日に発表された気象台の1か月予報です。7月10日までの傾向です。気温は、この先も「平年より高め」でしょう。

雨の量は、ひと月を平均すると、「平年よりも多い」予報です。



市川：

これから 梅雨を迎えますが、雨の量が「多い」…という点には注意が必要ですね。小野さんでした。

