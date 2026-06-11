【母の教え】ピナクル会長兼社長兼CEO・安田育生「母が無言のうちに敷いたレールに乗ったことで、私の人生が決まった」

【母の教え】ピナクル会長兼社長兼CEO・安田育生「母が無言のうちに敷いたレールに乗ったことで、私の人生が決まった」