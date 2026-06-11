ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７７、伊７６ｂｐ 拡大した水準が継続
ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７７、伊７６ｂｐ 拡大した水準が継続
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:16時点）（%）
ドイツ 3.063
フランス 3.829（+77）
イタリア 3.826（+76）
スペイン 3.5（+44）
オランダ 3.175（+11）
ギリシャ 3.782（+72）
ポルトガル 3.441（+38）
ベルギー 3.618（+56）
オーストリア 3.312（+25）
アイルランド 3.242（+18）
フィンランド 3.415（+35）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:16時点）（%）
ドイツ 3.063
フランス 3.829（+77）
イタリア 3.826（+76）
スペイン 3.5（+44）
オランダ 3.175（+11）
ギリシャ 3.782（+72）
ポルトガル 3.441（+38）
ベルギー 3.618（+56）
オーストリア 3.312（+25）
アイルランド 3.242（+18）
フィンランド 3.415（+35）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）