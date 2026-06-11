ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７７、伊７６ｂｐ 拡大した水準が継続 ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７７、伊７６ｂｐ 拡大した水準が継続

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ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７７、伊７６ｂｐ 拡大した水準が継続

ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:16時点）（%）

ドイツ 3.063

フランス 3.829（+77）

イタリア 3.826（+76）

スペイン 3.5（+44）

オランダ 3.175（+11）

ギリシャ 3.782（+72）

ポルトガル 3.441（+38）

ベルギー 3.618（+56）

オーストリア 3.312（+25）

アイルランド 3.242（+18）

フィンランド 3.415（+35）

（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）

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