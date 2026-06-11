ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏７７、伊７６ｂｐ　拡大した水準が継続
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:16時点）（%）
ドイツ　　　　3.063
フランス　　　3.829（+77）
イタリア　　　3.826（+76）
スペイン　　　3.5（+44）
オランダ　　　3.175（+11）
ギリシャ　　　3.782（+72）
ポルトガル　　　3.441（+38）
ベルギー　　　3.618（+56）
オーストリア　3.312（+25）
アイルランド　3.242（+18）
フィンランド　3.415（+35）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）