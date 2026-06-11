お笑いタレントのはなわさんが自身のXで、今月2日に肺炎で亡くなったことが分かったことが分かったガッツ石松さんを悼んで投稿しました。



【写真を見る】【 ガッツ石松さん 死去 】はなわさんが追悼「芸能界のお父さん」 「伝説の男 ビバガッツ」が代表曲に





はなわさんはガッツ石松さんの訃報に際し「芸能界のお父さんのような存在でした」「『伝説の男 ビバガッツ』は、2004年にCD化され、大ヒットを記録し、その後の僕の芸能活動を支えてくれる大切な代表曲になりました」と振り返りました。









さらに「今年1月に開催した僕の芸歴30周年単独ライブにも、体調が万全ではない中、サプライズで駆けつけてくださいました」「実際はとても情に厚く、優しく、事あるごとに電話をくださる温かい方でした」と、篤い親交だったことを伝えています。





はなわさんは「テレビで見るガッツさんは『天然』で面白い方」「ボクシング界の英雄でありながら、誰からも愛される唯一無二な国民的スーパースターだった」と振り返り、「これからも感謝の気持ちを込めて『伝説の男 ビバガッツ』を歌い続けたい」「きっと天国でいつものように『OK牧場！』と言ってくれてると思います」と、ガッツ石松さんへの感謝と思いを馳せています。

【担当：芸能情報ステーション】