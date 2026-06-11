イオンの超大型ショッピングモールの中に「そごう・西武」？ 閉店相次ぎ“百貨店空白地帯”が拡大 「ミニ百貨店」に商機
ショッピングモールの中にできたのは「ミニ百貨店」。かつてのライバルに百貨店が出店する、その狙いとは？
埼玉県にあるイオンの超大型ショッピングモールに、きょう、オープンしたのは…
記者
「デパ地下でおなじみの洋菓子・和菓子から、全国の名産品まで一堂に揃えています」
百貨店「そごう・西武」の魅力を詰めた「ミニ店舗」。売り場の面積は、デパ地下の30から40分の1。しかし、和菓子に洋菓子、カタログギフトまで、百貨店でおなじみの商品が勢揃いしています。
「おつかいものとかプレゼントに差し上げる用に、東京まで行かなくて済む。それがいいなって」
「ラッピングもこだわっているので、素敵だなと思った」
しかし、イオンと言えば、いわば「そごう・西武」のライバル。なぜ、今回、初めて出店するのかというと…
そごう・西武 店舗戦略部 瀬古直樹 開発担当部長
「百貨店のないエリア、空白地帯ないしは新たなお客様を獲得するためにも、百貨店の良さを知ってもらいたい」
日本各地で百貨店の閉店が相次ぎ、“百貨店空白地帯”が広がっているのです。
実際に、国内の百貨店の店舗数はピーク時の1999年には311店舗ありましたが、去年は176店舗と、40％以上も減少。そごう・西武の大型店も、今では10店舗にまで減っています。
ただ、こうした中でも、売り場を小さくした「ミニ百貨店」には商機があるといいます。
そごう・西武 店舗戦略部 瀬古直樹 開発担当部長
「やはり、百貨店の安心感をギフトでは非常に求められている方が多い。地方だったり、空白のところからのお声掛けも多いので、百貨店待機されている方のニーズはまだまだある」
そごう・西武は、2027年までに現在の5店舗から10店舗へと倍増させる計画です。
「ミニ店舗」で新たな顧客をつかめるのか。生き残りをかけた挑戦が始まっています。