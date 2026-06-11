川崎の夏風物詩『CITTA′の祭り2026』初夏へ 6・19から3日間、100種超グルメと伝統が融合
■神輿×DJ×世界屋台で都市型祝祭に
川崎の複合商業施設・ラ チッタデッラでの夏の恒例イベント『CITTA'の祭り2026』が、今年は開催時期を初夏に移し6月19日から21日まで開催される。伝統行事「稲毛神社山王祭」と連動し、神輿や祭礼と都市型エンターテインメントが融合した、これまでにないスケールの3日間となる。
『CITTA'の祭り2026』に出演するAKB48
会場では、神社の御霊を神輿へ移す「御霊入れ」や、街を練り歩く「渡御」など伝統的な祭礼を実施。ヨーロッパ風の街並みを背景に神輿が行き交う光景や、夜には炎とライティングが演出する幻想的な神輿渡御など、神聖さと熱気が交差する見どころが展開される。
グルメ企画『夜市（YOICHI）』には、日本各地のご当地料理と世界のローカルフードを含む100種類以上のメニューが集結。北海道のザンギや佐世保バーガー、韓国チーズハットグ、アメリカのBBQステーキ、ベトナム風串焼きなど多彩な屋台が並び、都市の中心に異国情緒あふれる空間が広がる。
チネチッタ通りの特設ステージでは、和太鼓や盆踊り、DJ、獅子舞など多ジャンルのパフォーマンスが日替わりで登場。Bucket Drummer MASAやジンタらムータ、DJ珍盤亭娯楽師匠、ケケノコ族、東京おとめ太鼓などが出演し、街全体をライブ空間へと変貌させる。
さらに、射的やヨーヨー釣りといった縁日遊びに加え、うちわや提灯作りのワークショップ、子ども向け伝統行事「子供神輿くぐり」など、参加型コンテンツも充実。SNS投稿キャンペーンも実施され、イベントの様子を投稿すると抽選で景品が当たる企画も用意されている。
初日には『川崎ブレイブサンダース×AKB48』のコラボプロジェクトによる特別ステージや、大ヒット映画『超かぐや姫！』の卒業記念舞台あいさつといった、人気コンテンツによる豪華なイベントも同時開催する。
川崎の複合商業施設・ラ チッタデッラでの夏の恒例イベント『CITTA'の祭り2026』が、今年は開催時期を初夏に移し6月19日から21日まで開催される。伝統行事「稲毛神社山王祭」と連動し、神輿や祭礼と都市型エンターテインメントが融合した、これまでにないスケールの3日間となる。
『CITTA'の祭り2026』に出演するAKB48
会場では、神社の御霊を神輿へ移す「御霊入れ」や、街を練り歩く「渡御」など伝統的な祭礼を実施。ヨーロッパ風の街並みを背景に神輿が行き交う光景や、夜には炎とライティングが演出する幻想的な神輿渡御など、神聖さと熱気が交差する見どころが展開される。
チネチッタ通りの特設ステージでは、和太鼓や盆踊り、DJ、獅子舞など多ジャンルのパフォーマンスが日替わりで登場。Bucket Drummer MASAやジンタらムータ、DJ珍盤亭娯楽師匠、ケケノコ族、東京おとめ太鼓などが出演し、街全体をライブ空間へと変貌させる。
さらに、射的やヨーヨー釣りといった縁日遊びに加え、うちわや提灯作りのワークショップ、子ども向け伝統行事「子供神輿くぐり」など、参加型コンテンツも充実。SNS投稿キャンペーンも実施され、イベントの様子を投稿すると抽選で景品が当たる企画も用意されている。
初日には『川崎ブレイブサンダース×AKB48』のコラボプロジェクトによる特別ステージや、大ヒット映画『超かぐや姫！』の卒業記念舞台あいさつといった、人気コンテンツによる豪華なイベントも同時開催する。