俳優の中島健人（32）が11日、都内で主演映画「ラブ≠コメディ（ラブノットコメディ）」（監督紙谷楓、7月3日公開）の完成披露試写会に出席した。

数々のラブコメ作品で主演してきたイケメン俳優、神崎麗司役。重厚な作品への出演を望むも、またもやラブコメ作品のオファーが届く。理想と現実に葛藤しながらも向かった撮影が、主人公の人生を大きく動かしていく。

中島が麗司を演じることが前提で企画が進められた。脚本を読んだ感想を「ハーフドキュメンタリー、ちょっと僕に似過ぎている部分がある。僕も現場で熱量を持って18年臨んでいる。脚本が自分の人生を半分反映している。だけど半分はフィクション」と話した。

「ちょっと自分に近い役だからこそ、アドリブで暴れ回りました。一番アドリブ満載かもしれないです」と明かした。その中でも紙谷監督から「中島健人に寄りすぎないように意識しました。色気と人の良さが漏れるので注意しました」と言われていたといい「少しでもかっこつけようとするとダメ！やりすぎ！と言われた」と苦笑いで振り返った。

劇中で「賞欲しい！」と駄々をこねるシーンがあるが、そこもアドリブ。「脚本にそんなせりふ一言も書いていない。僕の心の声が飛び出ちゃった。僕の感情をこの映画にぶつけた部分もあった」としみじみ話した。

主題歌「Fiction Love」と劇中歌2曲では作詞作曲も行った。多忙な中いつ作っているのかとの声に「（中島が）5人くらいいるかも」とはにかんだ。