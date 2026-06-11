読売３３３は４５円安、日経平均株価は３８円高

１１日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比４５円１０銭（０・０９％）安の４万９７８４円９０銭だった。

２日連続で下落した。３３３銘柄のうち、約６割にあたる１９７銘柄が値下がりした。

日経平均株価（２２５種）の終値は、３８円ちょうど（０・０６％）高の６万４２１７円２７銭だった。

前日の米株式市場では、イランに対する攻撃を強化するとのトランプ米大統領の発言を受け、主要な株価指数がそろって下落。ダウ平均株価（３０種）の終値は約３週間ぶりに５万ドルを割り込んだ。１１日の東京市場でも戦闘終結協議の行き詰まりが意識され、リスク回避の売り注文が広がった。一方、人工知能（ＡＩ）や半導体関連の銘柄を中心に買い戻しの動きもあり、相場を支えた。

読売３３３の構成銘柄の下落率は、工具のインターネット販売を手がけるＭｏｎｏｔａＲＯの６・３２％が最も大きく、川崎重工業（３・８５％）、ＺＯＺＯ（３・７８％）と続いた。

上昇率は、ＴＯＰＰＡＮホールディングス（１５・６５％）、味の素（７・５１％）、楽天銀行（７・１８％）の順に大きかった。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は、１７・２５ポイント（０・４５％）低い３８３０・３５。