U23 男子ソフトボールのワールドカップで優勝した、岡山県新見市出身で平林金属所属の阿曽慣太選手に、岡山市人見絹枝スポーツ顕彰の特別スポーツ栄誉賞が贈られました。

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人見絹枝スポーツ顕彰は、大会などで優秀な成績を収めた郷土ゆかりの個人や団体に贈られるもので、阿曽選手には特別スポーツ栄誉賞が贈られました。

阿曽選手は、4月25日からコロンビアで行われたU23 男子ソフトボールのワールドカップで3試合に登板。計6回を無失点に抑え、日本代表の初優勝に貢献しました。

（特別スポーツ栄誉賞 阿曽慣太選手（平林金属男子ソフトボール部））

「この賞をいただいたってことは、とてもうれしいことですし、この賞を糧にチームの方でもしっかりプレーをして、チームとしてしっかり優勝を取って、岡山市に貢献できるようにがんばっていきたい」

阿曽選手は今後国内リーグで良い成績を残し、日本代表に向けレベルアップしていきたいと話していました。