Mrs. GREEN APPLEが、6月10日「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』を開催。メンバーの大森元貴、若井滉斗をはじめ、各出演や主席者が続々とInstagramで報告している。

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1日目を終え、大森は自身のInstagramに「自分の中に既に在ったじゃない。魔法みたいじゃない。」と感想を綴り、1日目は3人がオズの魔法使いのような、大森はドロシーを表現したような大きなリボンが目を引く水色のジャケット姿を披露。幻想的なステージ写真と出演者の観覧席セットに敷き詰められた花と足元のヒールが写った写真を投稿している。

若井は、「セレモニー1日目」と題してこの日の衣装を披露。ブリキの質感のシルバーのジャケットに袖の部分はカカシを思わせる藁のような紐を施し、ネクタイには心を宿したような赤いハートのビーズというセットアップになっている。

またMrs. GREEN APPLEの公式Instagramには、公演タイトルロゴの前で、若井とORANGERANGEのRYOとのダンス動画を公開。藤澤涼架はasmiとのダンスコラボ動画を投稿している。

他にもライブに出席した数多くの著名人も続々と感想をInstagramで報告しており、大原優乃は、「ジャンルや世代の垣根を越え、互いを讃え合うように、会場全体がそれぞれの音楽を通して心を通わせる空間。数々のアーティストの皆さんの音楽に癒され、最後はMrs. GREEN APPLEさんの音楽で会場がひとつに。なんとも力に満ちた、幸せな時間でした」とライブの感想を綴り、この日着着用したエレガントな黒のホルターネックのドレス姿を披露。

石井杏奈は「Mrs. GREEN APPLEさんの世界観に包まれた日。ジャンルを超えたアーティストの皆さんが集まり、目も耳も心も満たされた時間。音楽の力ってすごい。最高に楽しかったーーー‼︎」とジャケット姿とともに投稿している。若月佑美は「本当に沢山の元気を貰い、非日常的な体験から 日常を頑張れるためのパワー頂きました。幸せを感じられる時間でした。世界優しさで溢れますように」、黒のドレス姿とともに感想を綴り、他にも多くの出席者たちから『CEREMONY』の世界に魅了された声が続いている。

大森のコメント欄には「すごい世界観！」「どんな衣装も似合う」といったコメントが寄せられている。

（文＝本 手）