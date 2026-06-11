今月７日に山形県西川町の月山に入山した東京都の男性が、現在も行方不明となっています。

【写真を見る】月山遭難男性 捜索続けるも「新たな発見なし」 警察はあす以降の捜索を行わない方針（山形・西川町）

きのう、男性のものとみられるバックパックが見つかったほか、きょうも空から捜索が行われましたが発見には至りませんでした。

藤井響樹アナウンサー「今、県警ヘリがっさんが月山スキー場の上空に到着しました。地上隊の手の届く範囲はきのうまでで一通り捜索し終えたということできょうは上空からの捜索活動が行われます」

行方が分からなくなっているのは、東京都品川区の会社員の男性（６５）です。

警察によりますと男性は、今月７日に登山のため西川町月山沢の月山に入ったとみられますが、午後７時４５分ごろに携帯電話で宿泊先に「道に出た」などと連絡して以降、行方がわからなくなっています。

月山スキー場の駐車場には男性の車が停められているのが確認されていて、警察は、男性がその付近から山に入ったとみています。

■男性のものとみられる持ち物見つかるも、きょうは新たな発見なし

藤井響樹アナウンサー「スキー場のリフトを登ってきて山頂へと続くこちらの道の藪の中で男性のものとみられるスキー板やバックパックといった所持品が見つかっています。この辺りはいまは気温１５度程度なのですが、朝晩は１桁台まで冷え込むということです」

きのうの捜索では、藪の中から男性の所有物とみられるものが見つかりましたが男性の姿はなく、きょうは、午前８時半から県警ヘリ「がっさん」が山頂付近を中心に捜索を行いましたが新たな発見はありませんでした。

あす以降の捜索活動は今のところ予定されていないということです。