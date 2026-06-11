残酷な罪を犯した男の裁判について―。

【写真を見る】高齢女性を殺害した男の控訴審 裁判長「一方的に執拗に…」 懲役17年の実刑判決支持し、控訴棄却（山形）

おととし山形県三川町の住宅に侵入し女性を殺害したとして、一審で懲役１７年の実刑判決を受けた男の控訴審の判決公判がきょう開かれました。

仙台高等裁判所は、一審判決を「事実誤認だ」とした男の訴えを退けました。

控訴が棄却されたのは、三川町横川新田の無職・石川一馬被告（２９）です。

■「酒を飲んでいて記憶がない」

判決によりますと、石川被告はおととし９月、金品を盗もうと三川町横山の住宅に侵入し、当時９０歳の女性を殺害したとされています。

山形地方裁判所で行われた一審で石川被告は、殺人と住居侵入の罪について「酒を飲んでいて記憶がない」などと話していましたが、裁判所は殺人と住居侵入の罪を認定し懲役１７年の実刑判決を言い渡しました。

石川被告は判決は事実誤認だとして控訴し、仙台高等裁判所で控訴審が行われてきました。

■裁判長「生命に対する配慮が微塵も感じられない」 上告は検討か

きょうの控訴審判決公判で岡田健彦裁判長は、「被害者に対し一方的に執拗に相当強度の打撃を与えており、生命に対する配慮が微塵も感じられない」などとして、懲役１７年の実刑判決を言い渡した一審の判決を支持し、控訴を棄却しました。

弁護側は上告について、被告と話し合い検討するとしています。