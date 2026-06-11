主要国内証券 先物取引高情報まとめ（6月11日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月11日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 212( 212)
9月限 258( 252)
TOPIX先物 6月限 512( 512)
9月限 591( 537)
日経225ミニ 6月限 1267( 1267)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 20( 0)
9月限 20( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 103( 103)
TOPIX先物 6月限 32( 32)
9月限 52( 52)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 244( 244)
TOPIX先物 6月限 400( 400)
9月限 420( 420)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2136( 920)
9月限 1152( 774)
TOPIX先物 6月限 216( 192)
9月限 260( 254)
日経225ミニ 6月限 99067( 40553)
7月限 4402( 1992)
8月限 128( 28)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1173( 733)
9月限 583( 303)
日経225ミニ 6月限 50692( 33712)
7月限 1976( 772)
8月限 53( 35)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 298( 298)
9月限 44( 44)
日経225ミニ 6月限 5153( 5153)
7月限 244( 244)
8月限 11( 11)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 491( 491)
9月限 417( 417)
TOPIX先物 6月限 19( 19)
9月限 33( 33)
日経225ミニ 6月限 23373( 23373)
7月限 400( 400)
8月限 4( 4)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 212( 212)
9月限 258( 252)
TOPIX先物 6月限 512( 512)
9月限 591( 537)
日経225ミニ 6月限 1267( 1267)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 20( 0)
9月限 20( 0)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 103( 103)
TOPIX先物 6月限 32( 32)
9月限 52( 52)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 244( 244)
TOPIX先物 6月限 400( 400)
9月限 420( 420)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2136( 920)
9月限 1152( 774)
TOPIX先物 6月限 216( 192)
9月限 260( 254)
日経225ミニ 6月限 99067( 40553)
7月限 4402( 1992)
8月限 128( 28)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1173( 733)
9月限 583( 303)
日経225ミニ 6月限 50692( 33712)
7月限 1976( 772)
8月限 53( 35)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 298( 298)
9月限 44( 44)
日経225ミニ 6月限 5153( 5153)
7月限 244( 244)
8月限 11( 11)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 491( 491)
9月限 417( 417)
TOPIX先物 6月限 19( 19)
9月限 33( 33)
日経225ミニ 6月限 23373( 23373)
7月限 400( 400)
8月限 4( 4)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース