　日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月11日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 212(　　 212)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 258(　　 252)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 512(　　 512)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 591(　　 537)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　1267(　　1267)

◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　20(　　　 0)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　20(　　　 0)

◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 103(　　 103)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　32(　　　32)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　52(　　　52)

◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 244(　　 244)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 400(　　 400)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 420(　　 420)

◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2136(　　 920)
　　　　　 　 　 9月限　　　　1152(　　 774)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 216(　　 192)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 260(　　 254)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 99067(　 40553)
　　　　　 　 　 7月限　　　　4402(　　1992)
　　　　　 　 　 8月限　　　　 128(　　　28)

◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1173(　　 733)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 583(　　 303)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 50692(　 33712)
　　　　　 　 　 7月限　　　　1976(　　 772)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　53(　　　35)

◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 298(　　 298)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　44(　　　44)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　5153(　　5153)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 244(　　 244)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　11(　　　11)

◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 491(　　 491)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 417(　　 417)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　19(　　　19)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　33(　　　33)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 23373(　 23373)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 400(　　 400)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 4(　　　 4)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース