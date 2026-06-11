主要国内証券 先物取引高情報まとめ（6月11日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月11日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1936( 1397)
9月限 3706( 2365)
TOPIX先物 6月限 2795( 1567)
9月限 4817( 3387)
日経225ミニ 6月限 1619( 1619)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 366( 366)
9月限 693( 471)
TOPIX先物 9月限 657( 441)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 270( 270)
9月限 106( 0)
TOPIX先物 6月限 333( 333)
9月限 910( 716)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 376( 0)
9月限 2577( 572)
TOPIX先物 6月限 65( 65)
9月限 290( 290)
日経225ミニ 7月限 500( 0)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2338( 1391)
9月限 1204( 901)
TOPIX先物 6月限 941( 321)
9月限 990( 990)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 40( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2575( 889)
9月限 1335( 733)
TOPIX先物 6月限 837( 809)
9月限 592( 558)
日経225ミニ 6月限 55260( 24202)
7月限 9840( 6994)
8月限 67( 43)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 419( 335)
9月限 300( 0)
日経225ミニ 6月限 29126( 12996)
7月限 2615( 883)
8月限 24( 14)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 6月限 3432( 3432)
7月限 344( 344)
8月限 8( 8)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 412( 412)
9月限 941( 941)
TOPIX先物 6月限 64( 64)
日経225ミニ 6月限 15573( 15573)
7月限 302( 302)
8月限 18( 18)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1936( 1397)
9月限 3706( 2365)
TOPIX先物 6月限 2795( 1567)
9月限 4817( 3387)
日経225ミニ 6月限 1619( 1619)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 366( 366)
9月限 693( 471)
TOPIX先物 9月限 657( 441)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 270( 270)
9月限 106( 0)
TOPIX先物 6月限 333( 333)
9月限 910( 716)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 376( 0)
9月限 2577( 572)
TOPIX先物 6月限 65( 65)
9月限 290( 290)
日経225ミニ 7月限 500( 0)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2338( 1391)
9月限 1204( 901)
TOPIX先物 6月限 941( 321)
9月限 990( 990)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 40( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2575( 889)
9月限 1335( 733)
TOPIX先物 6月限 837( 809)
9月限 592( 558)
日経225ミニ 6月限 55260( 24202)
7月限 9840( 6994)
8月限 67( 43)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 419( 335)
9月限 300( 0)
日経225ミニ 6月限 29126( 12996)
7月限 2615( 883)
8月限 24( 14)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 6月限 3432( 3432)
7月限 344( 344)
8月限 8( 8)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 412( 412)
9月限 941( 941)
TOPIX先物 6月限 64( 64)
日経225ミニ 6月限 15573( 15573)
7月限 302( 302)
8月限 18( 18)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース