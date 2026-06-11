　日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月11日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1936(　　1397)
　　　　　 　 　 9月限　　　　3706(　　2365)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　2795(　　1567)
　　　　　 　 　 9月限　　　　4817(　　3387)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　1619(　　1619)

◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 366(　　 366)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 693(　　 471)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 657(　　 441)

◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 270(　　 270)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 106(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 333(　　 333)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 910(　　 716)

◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 376(　　　 0)
　　　　　 　 　 9月限　　　　2577(　　 572)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　65(　　　65)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 290(　　 290)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　 500(　　　 0)

◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2338(　　1391)
　　　　　 　 　 9月限　　　　1204(　　 901)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 941(　　 321)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 990(　　 990)

◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　40(　　　 0)

◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2575(　　 889)
　　　　　 　 　 9月限　　　　1335(　　 733)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 837(　　 809)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 592(　　 558)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 55260(　 24202)
　　　　　 　 　 7月限　　　　9840(　　6994)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　67(　　　43)

◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 419(　　 335)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 300(　　　 0)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 29126(　 12996)
　　　　　 　 　 7月限　　　　2615(　　 883)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　24(　　　14)

◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　3432(　　3432)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 344(　　 344)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 8(　　　 8)

◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 412(　　 412)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 941(　　 941)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　64(　　　64)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 15573(　 15573)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 302(　　 302)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　18(　　　18)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース