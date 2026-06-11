　日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月11日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 17741(　 17712)
　　　　　 　 　 9月限　　　　6625(　　6625)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　5758(　　5758)
　　　　　 　 　 9月限　　　 14325(　 14325)
日経225ミニ　 　 6月限　　　328291(　328291)
　　　　　 　 　 7月限　　　　9956(　　9956)
　　　　　 　 　 8月限　　　　 318(　　 318)

◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　9713(　　9709)
　　　　　 　 　 9月限　　　　1752(　　1752)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 11441(　 11441)
　　　　　 　 　 9月限　　　　5024(　　5024)
日経225ミニ　 　 6月限　　　217785(　217785)
　　　　　 　 　 7月限　　　　5660(　　5660)
　　　　　 　 　 8月限　　　　 213(　　 213)

◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　83(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 649(　　 649)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 638(　　 638)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　1213(　　1213)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　29(　　　29)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 2(　　　 2)

◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1209(　　 529)
　　　　　 　 　 9月限　　　　4773(　　 637)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　3492(　　3492)
　　　　　 　 　 9月限　　　　3704(　　3698)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　 722(　　 722)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　 6(　　　 6)

◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 771(　　 771)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 943(　　 943)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　2919(　　2919)
　　　　　 　 　 9月限　　　　5047(　　5047)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　 243(　　 243)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　44(　　　44)

◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 930(　　 930)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 909(　　 909)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 792(　　 792)
　　　　　 　 　 9月限　　　　2054(　　2054)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　 276(　　 276)

◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 10644(　 10644)
　　　　　 　 　 9月限　　　　4798(　　4798)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 10577(　 10577)
　　　　　 　 　 9月限　　　　5493(　　5493)
日経225ミニ　 　 6月限　　　106760(　106760)
　　　　　 　 　 7月限　　　　6788(　　6788)

◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　94(　　　79)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 133(　　 133)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 298(　　 298)
　　　　　 　 　 9月限　　　　1407(　　1407)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　1226(　　1226)

◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 120(　　 120)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 258(　　 258)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 594(　　 594)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 823(　　 823)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　1790(　　1790)

◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 226(　　 226)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 254(　　 254)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 302(　　 302)
　　　　　 　 　 9月限　　　　1279(　　1279)

◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　 3(　　　 0)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　79(　　　79)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 152(　　 152)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　 259(　　 259)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　54(　　　54)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　22(　　　22)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース