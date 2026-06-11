外国証券 先物取引高情報まとめ（6月11日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月11日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 17741( 17712)
9月限 6625( 6625)
TOPIX先物 6月限 5758( 5758)
9月限 14325( 14325)
日経225ミニ 6月限 328291( 328291)
7月限 9956( 9956)
8月限 318( 318)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 9713( 9709)
9月限 1752( 1752)
TOPIX先物 6月限 11441( 11441)
9月限 5024( 5024)
日経225ミニ 6月限 217785( 217785)
7月限 5660( 5660)
8月限 213( 213)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 83( 0)
TOPIX先物 6月限 649( 649)
9月限 638( 638)
日経225ミニ 6月限 1213( 1213)
7月限 29( 29)
8月限 2( 2)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1209( 529)
9月限 4773( 637)
TOPIX先物 6月限 3492( 3492)
9月限 3704( 3698)
日経225ミニ 6月限 722( 722)
7月限 6( 6)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 771( 771)
9月限 943( 943)
TOPIX先物 6月限 2919( 2919)
9月限 5047( 5047)
日経225ミニ 7月限 243( 243)
8月限 44( 44)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 930( 930)
9月限 909( 909)
TOPIX先物 6月限 792( 792)
9月限 2054( 2054)
日経225ミニ 6月限 276( 276)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 10644( 10644)
9月限 4798( 4798)
TOPIX先物 6月限 10577( 10577)
9月限 5493( 5493)
日経225ミニ 6月限 106760( 106760)
7月限 6788( 6788)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 94( 79)
9月限 133( 133)
TOPIX先物 6月限 298( 298)
9月限 1407( 1407)
日経225ミニ 6月限 1226( 1226)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 120( 120)
9月限 258( 258)
TOPIX先物 6月限 594( 594)
9月限 823( 823)
日経225ミニ 6月限 1790( 1790)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 226( 226)
9月限 254( 254)
TOPIX先物 6月限 302( 302)
9月限 1279( 1279)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3( 0)
9月限 79( 79)
TOPIX先物 9月限 152( 152)
日経225ミニ 6月限 259( 259)
7月限 54( 54)
8月限 22( 22)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 17741( 17712)
9月限 6625( 6625)
TOPIX先物 6月限 5758( 5758)
9月限 14325( 14325)
日経225ミニ 6月限 328291( 328291)
7月限 9956( 9956)
8月限 318( 318)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 9713( 9709)
9月限 1752( 1752)
TOPIX先物 6月限 11441( 11441)
9月限 5024( 5024)
日経225ミニ 6月限 217785( 217785)
7月限 5660( 5660)
8月限 213( 213)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 83( 0)
TOPIX先物 6月限 649( 649)
9月限 638( 638)
日経225ミニ 6月限 1213( 1213)
7月限 29( 29)
8月限 2( 2)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1209( 529)
9月限 4773( 637)
TOPIX先物 6月限 3492( 3492)
9月限 3704( 3698)
日経225ミニ 6月限 722( 722)
7月限 6( 6)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 771( 771)
9月限 943( 943)
TOPIX先物 6月限 2919( 2919)
9月限 5047( 5047)
日経225ミニ 7月限 243( 243)
8月限 44( 44)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 930( 930)
9月限 909( 909)
TOPIX先物 6月限 792( 792)
9月限 2054( 2054)
日経225ミニ 6月限 276( 276)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 10644( 10644)
9月限 4798( 4798)
TOPIX先物 6月限 10577( 10577)
9月限 5493( 5493)
日経225ミニ 6月限 106760( 106760)
7月限 6788( 6788)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 94( 79)
9月限 133( 133)
TOPIX先物 6月限 298( 298)
9月限 1407( 1407)
日経225ミニ 6月限 1226( 1226)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 120( 120)
9月限 258( 258)
TOPIX先物 6月限 594( 594)
9月限 823( 823)
日経225ミニ 6月限 1790( 1790)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 226( 226)
9月限 254( 254)
TOPIX先物 6月限 302( 302)
9月限 1279( 1279)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3( 0)
9月限 79( 79)
TOPIX先物 9月限 152( 152)
日経225ミニ 6月限 259( 259)
7月限 54( 54)
8月限 22( 22)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース