外国証券 先物取引高情報まとめ（6月11日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月11日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 8173( 5757)
9月限 20478( 18255)
TOPIX先物 6月限 3270( 2404)
9月限 21225( 20439)
日経225ミニ 6月限 31876( 31876)
7月限 33320( 25700)
8月限 114( 114)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 5238( 5208)
9月限 10532( 10286)
TOPIX先物 6月限 3644( 1980)
9月限 17832( 17068)
日経225ミニ 6月限 46995( 46995)
7月限 19822( 19822)
8月限 173( 173)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2521( 1151)
9月限 1653( 1446)
TOPIX先物 6月限 3511( 3419)
9月限 4160( 4136)
日経225ミニ 6月限 2071( 2071)
7月限 7558( 58)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4856( 587)
9月限 4921( 1830)
TOPIX先物 6月限 7706( 4374)
9月限 11303( 7467)
日経225ミニ 6月限 758( 758)
7月限 58( 58)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4428( 2280)
9月限 5020( 3082)
TOPIX先物 6月限 5787( 4234)
9月限 10871( 8038)
日経225ミニ 7月限 447( 67)
8月限 15( 15)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1372( 1311)
9月限 3696( 3576)
TOPIX先物 6月限 2076( 1676)
9月限 4456( 4456)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 6197( 6154)
9月限 9353( 9346)
TOPIX先物 6月限 4978( 4978)
9月限 22232( 22232)
日経225ミニ 6月限 10815( 10815)
7月限 14222( 14222)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 964( 367)
9月限 1047( 915)
TOPIX先物 6月限 1221( 1221)
9月限 1305( 1240)
日経225ミニ 6月限 2190( 2190)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1327( 498)
9月限 2126( 948)
TOPIX先物 6月限 13160( 1117)
9月限 13033( 2263)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1342( 0)
TOPIX先物 6月限 478( 58)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 8( 0)
9月限 366( 338)
TOPIX先物 9月限 539( 539)
日経225ミニ 7月限 72( 72)
8月限 7( 7)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 8173( 5757)
9月限 20478( 18255)
TOPIX先物 6月限 3270( 2404)
9月限 21225( 20439)
日経225ミニ 6月限 31876( 31876)
7月限 33320( 25700)
8月限 114( 114)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 5238( 5208)
9月限 10532( 10286)
TOPIX先物 6月限 3644( 1980)
9月限 17832( 17068)
日経225ミニ 6月限 46995( 46995)
7月限 19822( 19822)
8月限 173( 173)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2521( 1151)
9月限 1653( 1446)
TOPIX先物 6月限 3511( 3419)
9月限 4160( 4136)
日経225ミニ 6月限 2071( 2071)
7月限 7558( 58)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4856( 587)
9月限 4921( 1830)
TOPIX先物 6月限 7706( 4374)
9月限 11303( 7467)
日経225ミニ 6月限 758( 758)
7月限 58( 58)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4428( 2280)
9月限 5020( 3082)
TOPIX先物 6月限 5787( 4234)
9月限 10871( 8038)
日経225ミニ 7月限 447( 67)
8月限 15( 15)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1372( 1311)
9月限 3696( 3576)
TOPIX先物 6月限 2076( 1676)
9月限 4456( 4456)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 6197( 6154)
9月限 9353( 9346)
TOPIX先物 6月限 4978( 4978)
9月限 22232( 22232)
日経225ミニ 6月限 10815( 10815)
7月限 14222( 14222)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 964( 367)
9月限 1047( 915)
TOPIX先物 6月限 1221( 1221)
9月限 1305( 1240)
日経225ミニ 6月限 2190( 2190)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1327( 498)
9月限 2126( 948)
TOPIX先物 6月限 13160( 1117)
9月限 13033( 2263)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1342( 0)
TOPIX先物 6月限 478( 58)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 8( 0)
9月限 366( 338)
TOPIX先物 9月限 539( 539)
日経225ミニ 7月限 72( 72)
8月限 7( 7)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース