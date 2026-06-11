　日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月11日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　8173(　　5757)
　　　　　 　 　 9月限　　　 20478(　 18255)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　3270(　　2404)
　　　　　 　 　 9月限　　　 21225(　 20439)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 31876(　 31876)
　　　　　 　 　 7月限　　　 33320(　 25700)
　　　　　 　 　 8月限　　　　 114(　　 114)

◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　5238(　　5208)
　　　　　 　 　 9月限　　　 10532(　 10286)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　3644(　　1980)
　　　　　 　 　 9月限　　　 17832(　 17068)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 46995(　 46995)
　　　　　 　 　 7月限　　　 19822(　 19822)
　　　　　 　 　 8月限　　　　 173(　　 173)

◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2521(　　1151)
　　　　　 　 　 9月限　　　　1653(　　1446)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　3511(　　3419)
　　　　　 　 　 9月限　　　　4160(　　4136)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　2071(　　2071)
　　　　　 　 　 7月限　　　　7558(　　　58)

◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　4856(　　 587)
　　　　　 　 　 9月限　　　　4921(　　1830)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　7706(　　4374)
　　　　　 　 　 9月限　　　 11303(　　7467)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　 758(　　 758)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　58(　　　58)

◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　4428(　　2280)
　　　　　 　 　 9月限　　　　5020(　　3082)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　5787(　　4234)
　　　　　 　 　 9月限　　　 10871(　　8038)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　 447(　　　67)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　15(　　　15)

◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1372(　　1311)
　　　　　 　 　 9月限　　　　3696(　　3576)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　2076(　　1676)
　　　　　 　 　 9月限　　　　4456(　　4456)

◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　6197(　　6154)
　　　　　 　 　 9月限　　　　9353(　　9346)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　4978(　　4978)
　　　　　 　 　 9月限　　　 22232(　 22232)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 10815(　 10815)
　　　　　 　 　 7月限　　　 14222(　 14222)

◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 964(　　 367)
　　　　　 　 　 9月限　　　　1047(　　 915)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1221(　　1221)
　　　　　 　 　 9月限　　　　1305(　　1240)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　2190(　　2190)

◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1327(　　 498)
　　　　　 　 　 9月限　　　　2126(　　 948)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 13160(　　1117)
　　　　　 　 　 9月限　　　 13033(　　2263)

◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1342(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 478(　　　58)

◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　 8(　　　 0)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 366(　　 338)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 539(　　 539)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　　72(　　　72)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 7(　　　 7)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース