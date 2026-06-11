「日経225オプション」6月限プット手口情報（11日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、11日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年6月限・SQ 6月8日）の売買動向は以下の通り。
◯6万3250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 20( 20)
楽天証券 10( 6)
松井証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 2( 2)
岩井コスモ証券 2( 2)
SBI証券 5( 1)
◯6万3375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
楽天証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
◯6万3500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 58( 58)
SBI証券 35( 21)
岩井コスモ証券 8( 8)
BNPパリバ証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
楽天証券 3( 3)
松井証券 2( 2)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯6万3625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
三菱UFJeスマート 2( 2)
松井証券 2( 2)
◯6万3750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯6万3875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
三菱UFJeスマート 2( 2)
松井証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
◯6万4000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 174( 174)
SBI証券 130( 74)
ビーオブエー証券 150( 50)
ソシエテジェネラル証券 41( 41)
楽天証券 33( 21)
三菱UFJeスマート 7( 7)
松井証券 6( 6)
BNPパリバ証券 3( 3)
広田証券 3( 3)
岩井コスモ証券 1( 1)
ゴールドマン証券 100( 0)
◯6万4250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯6万4500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 39( 39)
SBI証券 12( 8)
三菱UFJeスマート 2( 2)
楽天証券 3( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯6万3250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 20( 20)
楽天証券 10( 6)
松井証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 2( 2)
岩井コスモ証券 2( 2)
SBI証券 5( 1)
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
楽天証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
◯6万3500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 58( 58)
SBI証券 35( 21)
岩井コスモ証券 8( 8)
BNPパリバ証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
楽天証券 3( 3)
松井証券 2( 2)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯6万3625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
三菱UFJeスマート 2( 2)
松井証券 2( 2)
◯6万3750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯6万3875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
三菱UFJeスマート 2( 2)
松井証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
◯6万4000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 174( 174)
SBI証券 130( 74)
ビーオブエー証券 150( 50)
ソシエテジェネラル証券 41( 41)
楽天証券 33( 21)
三菱UFJeスマート 7( 7)
松井証券 6( 6)
BNPパリバ証券 3( 3)
広田証券 3( 3)
岩井コスモ証券 1( 1)
ゴールドマン証券 100( 0)
◯6万4250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯6万4500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 39( 39)
SBI証券 12( 8)
三菱UFJeスマート 2( 2)
楽天証券 3( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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