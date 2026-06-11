　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、11日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年6月限・SQ 6月8日）の売買動向は以下の通り。

◯6万3250円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　20(　　20)
楽天証券　　　　　　　　　　　　10(　　 6)
松井証券　　　　　　　　　　　　 5(　　 5)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 4(　　 4)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 2(　　 2)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 5(　　 1)

◯6万3375円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　10(　　10)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)

◯6万3500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　58(　　58)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　35(　　21)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 8(　　 8)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 5(　　 5)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 4(　　 4)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　 1)

◯6万3625円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 8(　　 8)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 2(　　 2)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)

◯6万3750円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 2(　　 2)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)

◯6万3875円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 8(　　 8)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 2(　　 2)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
インタラクティブ証券　　　　　　 2(　　 2)

◯6万4000円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 174(　 174)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 130(　　74)
ビーオブエー証券　　　　　　　 150(　　50)
ソシエテジェネラル証券　　　　　41(　　41)
楽天証券　　　　　　　　　　　　33(　　21)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 7(　　 7)
松井証券　　　　　　　　　　　　 6(　　 6)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 3(　　 3)
広田証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
ゴールドマン証券　　　　　　　 100(　　 0)

◯6万4250円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)

◯6万4500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　39(　　39)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　12(　　 8)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 2(　　 2)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 1)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース