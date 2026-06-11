「日経225オプション」6月限プット手口情報（11日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、11日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年6月限・SQ 6月8日）の売買動向は以下の通り。
◯6万3250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 455( 155)
ソシエテジェネラル証券 85( 85)
BNPパリバ証券 38( 38)
岩井コスモ証券 10( 10)
インタラクティブ証券 5( 5)
楽天証券 9( 3)
SBI証券 6( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
SMBC日興証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
シティグループ証券 300( 0)
◯6万3375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 397( 97)
BNPパリバ証券 14( 14)
インタラクティブ証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
バークレイズ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
シティグループ証券 300( 0)
◯6万3500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 596( 398)
モルガンMUFG証券 413( 215)
SBI証券 66( 36)
BNPパリバ証券 22( 22)
松井証券 22( 22)
岩井コスモ証券 21( 21)
ソシエテジェネラル証券 19( 19)
楽天証券 19( 19)
ビーオブエー証券 9( 9)
三菱UFJeスマート 4( 4)
安藤証券 3( 3)
バークレイズ証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
◯6万3625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 34( 34)
インタラクティブ証券 10( 10)
BNPパリバ証券 2( 2)
◯6万3750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 83( 83)
楽天証券 15( 13)
ビーオブエー証券 6( 6)
UBS証券 5( 5)
インタラクティブ証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 3( 3)
松井証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
◯6万3875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 18( 18)
インタラクティブ証券 6( 6)
◯6万4000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 504( 404)
BNPパリバ証券 68( 68)
SBI証券 66( 50)
楽天証券 77( 39)
松井証券 30( 30)
野村証券 25( 25)
ビーオブエー証券 12( 12)
広田証券 9( 9)
三菱UFJeスマート 7( 7)
ソシエテジェネラル証券 7( 7)
インタラクティブ証券 7( 7)
JPモルガン証券 104( 4)
安藤証券 3( 3)
岡三証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
日産証券 1( 1)
◯6万4125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 45( 45)
インタラクティブ証券 10( 10)
楽天証券 5( 5)
◯6万4250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 24( 24)
楽天証券 16( 16)
インタラクティブ証券 5( 5)
SBI証券 1( 1)
◯6万4375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
インタラクティブ証券 5( 5)
◯6万4500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
SBI証券 12( 4)
楽天証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯6万3250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 455( 155)
ソシエテジェネラル証券 85( 85)
BNPパリバ証券 38( 38)
岩井コスモ証券 10( 10)
インタラクティブ証券 5( 5)
楽天証券 9( 3)
SBI証券 6( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
SMBC日興証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
シティグループ証券 300( 0)
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 397( 97)
BNPパリバ証券 14( 14)
インタラクティブ証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
バークレイズ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
シティグループ証券 300( 0)
◯6万3500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 596( 398)
モルガンMUFG証券 413( 215)
SBI証券 66( 36)
BNPパリバ証券 22( 22)
松井証券 22( 22)
岩井コスモ証券 21( 21)
ソシエテジェネラル証券 19( 19)
楽天証券 19( 19)
ビーオブエー証券 9( 9)
三菱UFJeスマート 4( 4)
安藤証券 3( 3)
バークレイズ証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
◯6万3625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 34( 34)
インタラクティブ証券 10( 10)
BNPパリバ証券 2( 2)
◯6万3750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 83( 83)
楽天証券 15( 13)
ビーオブエー証券 6( 6)
UBS証券 5( 5)
インタラクティブ証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 3( 3)
松井証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
◯6万3875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 18( 18)
インタラクティブ証券 6( 6)
◯6万4000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 504( 404)
BNPパリバ証券 68( 68)
SBI証券 66( 50)
楽天証券 77( 39)
松井証券 30( 30)
野村証券 25( 25)
ビーオブエー証券 12( 12)
広田証券 9( 9)
三菱UFJeスマート 7( 7)
ソシエテジェネラル証券 7( 7)
インタラクティブ証券 7( 7)
JPモルガン証券 104( 4)
安藤証券 3( 3)
岡三証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
日産証券 1( 1)
◯6万4125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 45( 45)
インタラクティブ証券 10( 10)
楽天証券 5( 5)
◯6万4250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 24( 24)
楽天証券 16( 16)
インタラクティブ証券 5( 5)
SBI証券 1( 1)
◯6万4375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
インタラクティブ証券 5( 5)
◯6万4500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
SBI証券 12( 4)
楽天証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース