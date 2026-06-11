「日経225オプション」6月限コール手口情報（11日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、11日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年6月限・SQ 6月8日）の売買動向は以下の通り。
◯6万5250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 14( 14)
三菱UFJeスマート 6( 6)
岩井コスモ証券 4( 4)
松井証券 3( 3)
楽天証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
◯6万5125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
岩井コスモ証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
SBI証券 2( 0)
◯6万5000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 398( 398)
SBI証券 559( 255)
楽天証券 76( 52)
ソシエテジェネラル証券 37( 37)
三菱UFJeスマート 31( 31)
松井証券 24( 24)
BNPパリバ証券 21( 21)
岩井コスモ証券 18( 18)
モルガンMUFG証券 15( 15)
野村証券 3( 3)
マネックス証券 2( 2)
日産証券 2( 2)
岡三証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
◯6万4875円コール
取引高(立会内)
三菱UFJeスマート 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯6万4750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 20( 20)
SBI証券 19( 13)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
松井証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 2( 2)
岩井コスモ証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯6万4625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
楽天証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 2( 2)
SBI証券 1( 1)
◯6万4500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 110( 110)
SBI証券 45( 33)
松井証券 15( 15)
ソシエテジェネラル証券 14( 14)
楽天証券 15( 13)
岩井コスモ証券 11( 11)
BNPパリバ証券 6( 6)
◯6万4375円コール
取引高(立会内)
松井証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯6万4250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 17( 17)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
松井証券 5( 5)
インタラクティブ証券 5( 5)
BNPパリバ証券 2( 2)
SBI証券 2( 0)
◯6万4125円コール
取引高(立会内)
インタラクティブ証券 10( 10)
ABNクリアリン証券 9( 9)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
◯6万4000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 126( 126)
SBI証券 63( 33)
楽天証券 25( 21)
JPモルガン証券 20( 20)
松井証券 16( 16)
インタラクティブ証券 12( 12)
BNPパリバ証券 11( 11)
ソシエテジェネラル証券 10( 10)
三菱UFJeスマート 5( 5)
モルガンMUFG証券 5( 5)
岩井コスモ証券 4( 4)
日産証券 4( 4)
マネックス証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯6万5250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 14( 14)
三菱UFJeスマート 6( 6)
岩井コスモ証券 4( 4)
松井証券 3( 3)
楽天証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
岩井コスモ証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
SBI証券 2( 0)
◯6万5000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 398( 398)
SBI証券 559( 255)
楽天証券 76( 52)
ソシエテジェネラル証券 37( 37)
三菱UFJeスマート 31( 31)
松井証券 24( 24)
BNPパリバ証券 21( 21)
岩井コスモ証券 18( 18)
モルガンMUFG証券 15( 15)
野村証券 3( 3)
マネックス証券 2( 2)
日産証券 2( 2)
岡三証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
◯6万4875円コール
取引高(立会内)
三菱UFJeスマート 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯6万4750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 20( 20)
SBI証券 19( 13)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
松井証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 2( 2)
岩井コスモ証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯6万4625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
楽天証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 2( 2)
SBI証券 1( 1)
◯6万4500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 110( 110)
SBI証券 45( 33)
松井証券 15( 15)
ソシエテジェネラル証券 14( 14)
楽天証券 15( 13)
岩井コスモ証券 11( 11)
BNPパリバ証券 6( 6)
◯6万4375円コール
取引高(立会内)
松井証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯6万4250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 17( 17)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
松井証券 5( 5)
インタラクティブ証券 5( 5)
BNPパリバ証券 2( 2)
SBI証券 2( 0)
◯6万4125円コール
取引高(立会内)
インタラクティブ証券 10( 10)
ABNクリアリン証券 9( 9)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
◯6万4000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 126( 126)
SBI証券 63( 33)
楽天証券 25( 21)
JPモルガン証券 20( 20)
松井証券 16( 16)
インタラクティブ証券 12( 12)
BNPパリバ証券 11( 11)
ソシエテジェネラル証券 10( 10)
三菱UFJeスマート 5( 5)
モルガンMUFG証券 5( 5)
岩井コスモ証券 4( 4)
日産証券 4( 4)
マネックス証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース