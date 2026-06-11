「日経225オプション」6月限コール手口情報（11日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、11日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年6月限・SQ 6月8日）の売買動向は以下の通り。
◯6万5250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 87( 87)
SBI証券 33( 31)
楽天証券 15( 5)
松井証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
岩井コスモ証券 2( 2)
立花証券 1( 1)
バークレイズ証券 1( 1)
広田証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯6万5125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 30( 30)
楽天証券 10( 10)
松井証券 6( 6)
SBI証券 8( 4)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
バークレイズ証券 1( 1)
◯6万5000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1279( 1079)
JPモルガン証券 357( 257)
ビーオブエー証券 177( 177)
SBI証券 454( 176)
松井証券 128( 128)
楽天証券 147( 113)
三菱UFJ証券 100( 100)
ソシエテジェネラル証券 83( 83)
野村証券 167( 67)
三菱UFJeスマート 59( 59)
岩井コスモ証券 31( 31)
UBS証券 31( 31)
広田証券 26( 26)
マネックス証券 16( 16)
フィリップ証券 12( 12)
ゴールドマン証券 9( 9)
安藤証券 6( 6)
インタラクティブ証券 5( 5)
バークレイズ証券 3( 3)
豊証券 2( 2)
◯6万4875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 35( 35)
インタラクティブ証券 20( 20)
SBI証券 6( 4)
松井証券 4( 4)
マネックス証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯6万4750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 177( 177)
ビーオブエー証券 119( 119)
SBI証券 40( 36)
BNPパリバ証券 14( 14)
松井証券 10( 10)
岩井コスモ証券 8( 8)
ソシエテジェネラル証券 7( 7)
楽天証券 6( 6)
バークレイズ証券 2( 2)
広田証券 2( 2)
豊証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
◯6万4625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 43( 43)
SBI証券 2( 2)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯6万4500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 858( 608)
野村証券 730( 130)
BNPパリバ証券 128( 128)
SBI証券 76( 46)
ソシエテジェネラル証券 42( 42)
松井証券 38( 38)
UBS証券 25( 25)
岩井コスモ証券 23( 23)
JPモルガン証券 120( 20)
楽天証券 16( 14)
安藤証券 13( 13)
三菱UFJeスマート 12( 12)
広田証券 12( 12)
モルガンMUFG証券 10( 10)
バークレイズ証券 8( 8)
フィリップ証券 6( 6)
インタラクティブ証券 3( 3)
豊証券 2( 2)
シティグループ証券 300( 0)
ビーオブエー証券 150( 0)
◯6万4375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 22( 22)
楽天証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯6万4250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 256( 256)
BNPパリバ証券 95( 95)
モルガンMUFG証券 30( 30)
SBI証券 41( 23)
ソシエテジェネラル証券 23( 23)
松井証券 11( 11)
楽天証券 10( 8)
バークレイズ証券 105( 5)
岩井コスモ証券 3( 3)
ビーオブエー証券 100( 0)
◯6万4125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 92( 92)
三菱UFJeスマート 2( 2)
松井証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯6万4000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 805( 677)
SBI証券 326( 142)
BNPパリバ証券 141( 141)
ソシエテジェネラル証券 126( 126)
モルガンMUFG証券 70( 70)
楽天証券 56( 30)
松井証券 28( 28)
岩井コスモ証券 18( 18)
JPモルガン証券 15( 15)
バークレイズ証券 12( 12)
インタラクティブ証券 11( 11)
UBS証券 10( 10)
フィリップ証券 8( 8)
広田証券 8( 8)
三菱UFJeスマート 6( 6)
光世証券 5( 5)
安藤証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
ビーオブエー証券 300( 0)
シティグループ証券 200( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯6万5250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 87( 87)
SBI証券 33( 31)
楽天証券 15( 5)
松井証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
岩井コスモ証券 2( 2)
立花証券 1( 1)
バークレイズ証券 1( 1)
広田証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 30( 30)
楽天証券 10( 10)
松井証券 6( 6)
SBI証券 8( 4)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
バークレイズ証券 1( 1)
◯6万5000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1279( 1079)
JPモルガン証券 357( 257)
ビーオブエー証券 177( 177)
SBI証券 454( 176)
松井証券 128( 128)
楽天証券 147( 113)
三菱UFJ証券 100( 100)
ソシエテジェネラル証券 83( 83)
野村証券 167( 67)
三菱UFJeスマート 59( 59)
岩井コスモ証券 31( 31)
UBS証券 31( 31)
広田証券 26( 26)
マネックス証券 16( 16)
フィリップ証券 12( 12)
ゴールドマン証券 9( 9)
安藤証券 6( 6)
インタラクティブ証券 5( 5)
バークレイズ証券 3( 3)
豊証券 2( 2)
◯6万4875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 35( 35)
インタラクティブ証券 20( 20)
SBI証券 6( 4)
松井証券 4( 4)
マネックス証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯6万4750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 177( 177)
ビーオブエー証券 119( 119)
SBI証券 40( 36)
BNPパリバ証券 14( 14)
松井証券 10( 10)
岩井コスモ証券 8( 8)
ソシエテジェネラル証券 7( 7)
楽天証券 6( 6)
バークレイズ証券 2( 2)
広田証券 2( 2)
豊証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
◯6万4625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 43( 43)
SBI証券 2( 2)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯6万4500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 858( 608)
野村証券 730( 130)
BNPパリバ証券 128( 128)
SBI証券 76( 46)
ソシエテジェネラル証券 42( 42)
松井証券 38( 38)
UBS証券 25( 25)
岩井コスモ証券 23( 23)
JPモルガン証券 120( 20)
楽天証券 16( 14)
安藤証券 13( 13)
三菱UFJeスマート 12( 12)
広田証券 12( 12)
モルガンMUFG証券 10( 10)
バークレイズ証券 8( 8)
フィリップ証券 6( 6)
インタラクティブ証券 3( 3)
豊証券 2( 2)
シティグループ証券 300( 0)
ビーオブエー証券 150( 0)
◯6万4375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 22( 22)
楽天証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯6万4250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 256( 256)
BNPパリバ証券 95( 95)
モルガンMUFG証券 30( 30)
SBI証券 41( 23)
ソシエテジェネラル証券 23( 23)
松井証券 11( 11)
楽天証券 10( 8)
バークレイズ証券 105( 5)
岩井コスモ証券 3( 3)
ビーオブエー証券 100( 0)
◯6万4125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 92( 92)
三菱UFJeスマート 2( 2)
松井証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯6万4000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 805( 677)
SBI証券 326( 142)
BNPパリバ証券 141( 141)
ソシエテジェネラル証券 126( 126)
モルガンMUFG証券 70( 70)
楽天証券 56( 30)
松井証券 28( 28)
岩井コスモ証券 18( 18)
JPモルガン証券 15( 15)
バークレイズ証券 12( 12)
インタラクティブ証券 11( 11)
UBS証券 10( 10)
フィリップ証券 8( 8)
広田証券 8( 8)
三菱UFJeスマート 6( 6)
光世証券 5( 5)
安藤証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
ビーオブエー証券 300( 0)
シティグループ証券 200( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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