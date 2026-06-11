　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、11日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年6月限・SQ 6月8日）の売買動向は以下の通り。

◯6万5250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　87(　　87)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　33(　　31)
楽天証券　　　　　　　　　　　　15(　　 5)
松井証券　　　　　　　　　　　　 5(　　 5)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 4(　　 4)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
立花証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
バークレイズ証券　　　　　　　　 1(　　 1)
広田証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　 1)

◯6万5125円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　30(　　30)
楽天証券　　　　　　　　　　　　10(　　10)
松井証券　　　　　　　　　　　　 6(　　 6)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 8(　　 4)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)
バークレイズ証券　　　　　　　　 1(　　 1)

◯6万5000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　1279(　1079)
JPモルガン証券　　　　　　　　 357(　 257)
ビーオブエー証券　　　　　　　 177(　 177)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 454(　 176)
松井証券　　　　　　　　　　　 128(　 128)
楽天証券　　　　　　　　　　　 147(　 113)
三菱UFJ証券　　　　　 　　　　 100(　 100)
ソシエテジェネラル証券　　　　　83(　　83)
野村証券　　　　　　　　　　　 167(　　67)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　59(　　59)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　31(　　31)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　31(　　31)
広田証券　　　　　　　　　　　　26(　　26)
マネックス証券　　　　　　　　　16(　　16)
フィリップ証券　　　　　　　　　12(　　12)
ゴールドマン証券　　　　　　　　 9(　　 9)
安藤証券　　　　　　　　　　　　 6(　　 6)
インタラクティブ証券　　　　　　 5(　　 5)
バークレイズ証券　　　　　　　　 3(　　 3)
豊証券　　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)

◯6万4875円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　35(　　35)
インタラクティブ証券　　　　　　20(　　20)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 6(　　 4)
松井証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
マネックス証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)

◯6万4750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 177(　 177)
ビーオブエー証券　　　　　　　 119(　 119)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　40(　　36)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　14(　　14)
松井証券　　　　　　　　　　　　10(　　10)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 8(　　 8)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 7(　　 7)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 6(　　 6)
バークレイズ証券　　　　　　　　 2(　　 2)
広田証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
豊証券　　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
マネックス証券　　　　　　　　　 1(　　 1)

◯6万4625円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　43(　　43)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 2)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　 1)

◯6万4500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 858(　 608)
野村証券　　　　　　　　　　　 730(　 130)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 128(　 128)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　76(　　46)
ソシエテジェネラル証券　　　　　42(　　42)
松井証券　　　　　　　　　　　　38(　　38)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　25(　　25)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　23(　　23)
JPモルガン証券　　　　　　　　 120(　　20)
楽天証券　　　　　　　　　　　　16(　　14)
安藤証券　　　　　　　　　　　　13(　　13)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　12(　　12)
広田証券　　　　　　　　　　　　12(　　12)
モルガンMUFG証券　　　　　　　　10(　　10)
バークレイズ証券　　　　　　　　 8(　　 8)
フィリップ証券　　　　　　　　　 6(　　 6)
インタラクティブ証券　　　　　　 3(　　 3)
豊証券　　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
シティグループ証券　　　　　　 300(　　 0)
ビーオブエー証券　　　　　　　 150(　　 0)

◯6万4375円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　22(　　22)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)

◯6万4250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 256(　 256)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　95(　　95)
モルガンMUFG証券　　　　　　　　30(　　30)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　41(　　23)
ソシエテジェネラル証券　　　　　23(　　23)
松井証券　　　　　　　　　　　　11(　　11)
楽天証券　　　　　　　　　　　　10(　　 8)
バークレイズ証券　　　　　　　 105(　　 5)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 3(　　 3)
ビーオブエー証券　　　　　　　 100(　　 0)

◯6万4125円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　92(　　92)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 2(　　 2)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)

◯6万4000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 805(　 677)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 326(　 142)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 141(　 141)
ソシエテジェネラル証券　　　　 126(　 126)
モルガンMUFG証券　　　　　　　　70(　　70)
楽天証券　　　　　　　　　　　　56(　　30)
松井証券　　　　　　　　　　　　28(　　28)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　18(　　18)
JPモルガン証券　　　　　　　　　15(　　15)
バークレイズ証券　　　　　　　　12(　　12)
インタラクティブ証券　　　　　　11(　　11)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　10(　　10)
フィリップ証券　　　　　　　　　 8(　　 8)
広田証券　　　　　　　　　　　　 8(　　 8)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 6(　　 6)
光世証券　　　　　　　　　　　　 5(　　 5)
安藤証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
マネックス証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
ビーオブエー証券　　　　　　　 300(　　 0)
シティグループ証券　　　　　　 200(　　 0)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース