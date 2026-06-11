中東情勢の悪化を受けて影響が広がるナフサ不足の問題です。



熊本市の小児科では、子どもたちが我慢しなければならない事態になっています。



■えがみ小児科/熊本市北区

■永島由菜キャスター「こちらの小児科では、水薬を入れる容器が不足しているため、基本的に粉薬で処方しているということです」



水薬を入れるスポイト付きの容器。原料はナフサです。



■えがみ小児科 江上公康院長「5月の連休明けに注文して『2週間くらいかかります』って言われて、3週間経っても来ないので、連絡したら『納期未定』と言われてしまっている状況」



こちらのクリニックでは普段、段ボール2箱分の予備がありますが、現在残っているのは少しだけ。



水薬しか処方できない患者のために残しています。



院長が特に心配するのが、熊本県内で先月から増加している手足口病の患者です。



■江上院長「(手足口病のときは)喉にいっぱい水ぶくれができて粉薬は飲みにくくなるので、水薬を出してあげたいが、現実問題として処方ができないので、頑張って粉薬を飲んでくださいとしか言えないのが申し訳ない」



しかし、粉薬に替えてもナフサ不足の影響が…。



粉薬を入れる分包紙も手に入りづらくなっているのです。



現在、院内にある分包紙はおよそ2か月分。今後の見通しが分からないため、可能な限り処方を制限しているといいます。

■江上院長「1日3回の薬を、無理やり1日2回にすると(分包紙の)量が少なくて済みますので、試行錯誤しながら出している状況」



子どもたちに必要な薬にまで影響が及ぶ中東情勢。医療現場の苦悩は続きます。



医療にも影響が及んでいるナフサ問題ですが、熊本県医師会は11日の会見で、「危機的に不足しているわけではないが、医療器具の卸売業者が入らない小さな医療機関ではナフサ不足の影響を受けている」と話しました。



■県医師会 福田稠会長「特に小さな診療所は、郡部にあると医療機関が複数ないので、由々しきことではある」

子どもから大人まで全員の医療に関わる問題、一刻も早い事態の収束が待たれます。