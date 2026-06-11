アメリカ軍は10日、イランに対し自衛のため追加の攻撃を行ったと発表しました。イラン側もホルムズ海峡を封鎖するなどと発表していて、緊張が高まっています。

■米軍がイラン国内を攻撃 イラン側も報復

アメリカ中央軍は10日、イラン国内の防空施設や通信システムなど複数の標的に向け、自衛のための追加の攻撃を行ったと発表しました。「イランが続ける不当な攻撃への対応だ」としています。

これに先立ちトランプ大統領はアメリカ軍のヘリコプターが8日、イランに撃墜されたとして、10日も前日に引き続きイランを攻撃すると予告していました。

アメリカ トランプ大統領

「我々はイランを非常に激しく攻撃する。きのう激しく攻撃したが、今日も非常に激しく攻撃する」

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ニュースサイト「アクシオス」は10日、トランプ大統領はイランの交渉姿勢を変えさせるため、大規模で短期間での攻撃を選択肢として検討していると報じています。

一方、ロイター通信によりますと、イラン側は11日、報復としてバーレーンにいるアメリカ軍第5艦隊やクウェートとヨルダンの空軍基地を攻撃したということです。

また、イラン軍最高司令部はホルムズ海峡を封鎖すると発表し、海峡を通過しようとするいかなる船舶も攻撃すると警告したということです。イランメディアは通過しようとしたアメリカの船舶2隻が攻撃を受けたと伝えています。

一方、アメリカ中央軍はSNSに「商船は海峡で自由に航行を続けている」と投稿し、イランによる封鎖を否定しています。

■イラン、ドローン製造再開か 前回上回る被害も？

攻撃の応酬が続くなか、今後の展開について、日本テレビ報道局・国際部の富田徹デスクが解説します。

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今の状況は、本格的な戦闘再開の一歩手前で、かなり危険な状態と言えます。

今回の攻撃について、アメリカ軍は「イランの侵略行為への対応だ」と説明しています。つまりイランが攻撃してきたからやり返したもので、全面的な戦闘再開ではないと一応“お断り”は入れています。

ただ、トランプ大統領は、イランが一向に要求に応じないことに「俺たちをこけにしている」といら立っていて、アメリカメディアは近く全面的な攻撃再開に踏み切る可能性を報じています。

――そうなると2か月前の戦闘状態に戻ってしまうリスクもあると

それどころか前回の戦闘を上回る被害も考えられます。

しばらく戦闘が収まっていた間にイランが結構、態勢を立て直しているとも言われています。

トランプ大統領は、前回の攻撃でイランのドローンなどを壊滅させたと豪語していました。ただ、アメリカメディアは、まだ数千機も残っていて、しかも爆撃から立ち直ってすでにドローンの製造を再開しているとも報じています。

■“頼みの綱”2つの港が狙われたら…日本も警戒

――戦闘が再開したらイランの反撃もかなりのものになるとみられる

それも考えられますし、さらに攻撃の範囲も広がるのではと懸念されています。

トランプ大統領は、次イランを攻撃するなら発電所など民間のインフラも攻撃すると宣言していました。

これに対して、イランは周辺の国々の民間施設を狙うと言っています。特に狙われると嫌なのが、サウジアラビアのヤンブーとUAEのフジャイラという2つの港です。

ホルムズ海峡が通れないなかでこのペルシャ湾の周辺で採れる原油を外に出すためには、海峡の外側にあるフジャイラに運ぶか、パイプラインで反対側の紅海に面したヤンブーに運んで外に出すか、が主なルートになります。この2か所が頼みの綱です。

実際今、ここから運ばれる原油が急増しています。しかし、戦闘が再開したらイランが標的にする可能性が高いです。さらに、各地にある油田も狙われる可能性があります。そうなると、世界のエネルギー供給に深刻な影響が出る恐れがあります。

日本はアメリカからの原油調達も増やしていますが、いまだに消費量の半分近くをこの2つの港などを経由した中東の原油に頼っているので、日本も警戒を強めています。