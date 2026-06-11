これから本格化する暑さ対策として、熊本市動植物園では動物の特性に合わせた工夫が凝らされています。



■平井友莉アナウンサー「正午過ぎの熊本市動植物園。風がありカラリとしていますが、日差しが暑いです。手元の気温計で33℃を超えています。動物はというと、木陰で休んでいますが、暑そう」



■カンガルー

梅雨の中休みで晴れた熊本県内、熊本市動植物園でも日傘や帽子などで暑さをしのぐ人が見られました。





■レッサーパンダ暑いのは動物も。標高1500メートルの山岳地帯に生息するレッサーパンダにとって、暑さは、特に苦手だといいます。展示場に温度計を設置して管理し、部屋の中はおよそ20℃に保ち、過ごしやすい環境を作っています。食事で体を冷やす工夫も。きょうのおやつは、リンゴを凍らせたアイスで、あっという間に完食です。

■熊本市動植物園 飼育員 荒木美菜子さん「（レッサーパンダにとって）1年を通して夏の時期は酷な時期になってくるので、夏の対策はしっかり行っています」



■シフゾウ

木陰で微動だにしないのは、「シフゾウ」。



国内にいるのは3頭だけ。そのうち2頭が動植物園で飼育されています。

その1頭、「ありさ」は国内最高齢の22歳。平均寿命の18歳を超えています。

水辺を好むため、暑い時には常時ミスト噴射機を稼働しています。



■クロサイ

クロサイは、日中日陰で休み、ぬた場の泥で体温調節します。



そこで先週の3日、本格化する暑さ対策として太陽の光を遮るネットを取り付けました。



■ライオン・トラ

バックヤードにも工夫が。



ライオンやトラは、暑さには強いものの、限られた空間の中で体温調節しなければいけないため、去年からスポットクーラーを導入。

冷たい風を送るようにしています。



■熊本市動植物園 飼育展示班 溝端菜穂子さん「動物の種類によって暑さに強かったり弱かったり（するので）、少しでも快適な環境を提供していきたいと思っています」

これから本格化する暑さ。人間も動物もあの手この手で乗り切る必要がありそうです。