由美かおる75歳、美脚あらわの“ミニスカ”ショット
女優の由美かおるが10日、自身のInstagramを更新し、年齢を感じさせない元気なミニスカショットを公開した。
【写真】78歳女優が「スタイル抜群」「素敵」 オシャレなコーデの数々（7枚）
由美は「6月13日(土) 12:00〜13:30 フジテレビ ぶらサタ・タカトシ温水の路線バスで！」「歴史と現代が交差する常陸国！水戸〜大洗」と出演番組を告知するとともに、ソファに腰かけ笑顔を見せるショットを公開した。
ショートカットの由美は、ピンクのニットに白いワンピースという出で立ちで、年齢を感じさせない若々しい姿を公開している。
■由美かおる（ゆみかおる）
1950年11月12日生まれの75歳。1966年に『11PM』で歌って踊れる歌手としてデビューし、抜群のプロポーションと愛らしい風貌と網タイツ姿で人気を集める。その後、女優としても活動を開始し、1986年からは人気時代劇『水戸黄門』にレギュラー出演し、番組の中で披露される由美の入浴シーンは名物となった。
引用：「柏木由紀子」Instagram（@yumi.kaoru.official）
【写真】78歳女優が「スタイル抜群」「素敵」 オシャレなコーデの数々（7枚）
由美は「6月13日(土) 12:00〜13:30 フジテレビ ぶらサタ・タカトシ温水の路線バスで！」「歴史と現代が交差する常陸国！水戸〜大洗」と出演番組を告知するとともに、ソファに腰かけ笑顔を見せるショットを公開した。
ショートカットの由美は、ピンクのニットに白いワンピースという出で立ちで、年齢を感じさせない若々しい姿を公開している。
1950年11月12日生まれの75歳。1966年に『11PM』で歌って踊れる歌手としてデビューし、抜群のプロポーションと愛らしい風貌と網タイツ姿で人気を集める。その後、女優としても活動を開始し、1986年からは人気時代劇『水戸黄門』にレギュラー出演し、番組の中で披露される由美の入浴シーンは名物となった。
引用：「柏木由紀子」Instagram（@yumi.kaoru.official）