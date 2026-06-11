ホロライブ・大空スバル、“消えそう”と思った後輩とトーク「このまま病んで消えていく感じが…」
「ホロライブ」所属VTuber・大空スバルさんが、自身のチャンネルでトーク企画「スバルの小屋」を配信。ゲストとして登場した後輩の初期の印象を赤裸々に語った。
【動画】“消えそう”と思った後輩の印象をぶっちゃける大空スバルさん（8：52ごろ）
今回のゲスト・響咲リオナさんは、2024年11月に「holoilve DEV_IS」の新ユニット「FLOW GLOW」のリーダーとしてデビュー。繊細で頑張り屋なところがファンから人気の彼女だが、それゆえスバルさんは初対面の印象で「やべえ。こいつこのまま病んで消えていく感じが…心配Tier1にいたガチで」「泣きながら走ってる」と思ったという。実際、彼女も自覚があったのか、これに大爆笑しながら「私も心配Tier1でした自分で」と返していた。
しかし、デビューから1年半経過し、ホロライブに慣れてきたリオナさんを見たスバルさんは、最近の印象を「本当にたくましくなり始めてる。心配Tier下がってきてる」とも語っている。
この配信を見ていたリスナーにもリオナさんの成長は伝わっているようで「誰もが心配した初期リオナの儚さがいい感じに取れてきた笑」「リオナっていい意味でぶっ飛んでるからそれが表に出てきて嬉しい」「当時からリオナは3Dになったら化けると思ってた。乗り越えてくれて良かった」などのコメントが集まっている。
引用：YouTubeチャンネル「Subaru Ch. 大空スバル」
【動画】“消えそう”と思った後輩の印象をぶっちゃける大空スバルさん（8：52ごろ）
今回のゲスト・響咲リオナさんは、2024年11月に「holoilve DEV_IS」の新ユニット「FLOW GLOW」のリーダーとしてデビュー。繊細で頑張り屋なところがファンから人気の彼女だが、それゆえスバルさんは初対面の印象で「やべえ。こいつこのまま病んで消えていく感じが…心配Tier1にいたガチで」「泣きながら走ってる」と思ったという。実際、彼女も自覚があったのか、これに大爆笑しながら「私も心配Tier1でした自分で」と返していた。
この配信を見ていたリスナーにもリオナさんの成長は伝わっているようで「誰もが心配した初期リオナの儚さがいい感じに取れてきた笑」「リオナっていい意味でぶっ飛んでるからそれが表に出てきて嬉しい」「当時からリオナは3Dになったら化けると思ってた。乗り越えてくれて良かった」などのコメントが集まっている。
引用：YouTubeチャンネル「Subaru Ch. 大空スバル」