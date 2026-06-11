ほしのあき49歳、ノースリーブ姿にネット衝撃「スタイル抜群」「美しすぎる」 夫は13歳年下＆1児の母
タレント・ほしのあきが、11日までにInstagramを更新。ノースリーブ姿を披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】ほしのあき49歳、水着姿が「スタイル抜群」「若すぎる」（10枚）
2011年9月に騎手の三浦皇成と結婚、2012年4月には第1子を出産しているほしの。連日、抜群のスタイルや若々しい近影が話題となっており、昨年の夏には「去年買ったのに出番がなく着れてなかった @toiro__toiro の水着」と自身の着用姿を投稿。「最高」「若すぎる」「釘付けです」などの声が集まっていた。
そんな彼女が「ヘアセットして大好きなお友達のバースデーパーティへ」と投稿したのは自身のソロショット。写真には、ロングヘアを巻き髪にした彼女のノースリーブドレス姿が収められている。ファンからは「スタイル抜群」「美しすぎる」「同世代の星」などのコメントが相次いだ。
引用：「ほしのあき」Instagram（@akihoshino_official）
【写真】ほしのあき49歳、水着姿が「スタイル抜群」「若すぎる」（10枚）
2011年9月に騎手の三浦皇成と結婚、2012年4月には第1子を出産しているほしの。連日、抜群のスタイルや若々しい近影が話題となっており、昨年の夏には「去年買ったのに出番がなく着れてなかった @toiro__toiro の水着」と自身の着用姿を投稿。「最高」「若すぎる」「釘付けです」などの声が集まっていた。
そんな彼女が「ヘアセットして大好きなお友達のバースデーパーティへ」と投稿したのは自身のソロショット。写真には、ロングヘアを巻き髪にした彼女のノースリーブドレス姿が収められている。ファンからは「スタイル抜群」「美しすぎる」「同世代の星」などのコメントが相次いだ。
引用：「ほしのあき」Instagram（@akihoshino_official）