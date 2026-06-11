北陸新幹線の敦賀以西のルートについて国土交通省が新たな基準で試算した全8ルートの費用対効果が判明しました。

現行の小浜ルートが最も高かったということです。

敦賀以西のルートを巡っては与党整備委員会が8つのルートの再検証を進めています。

今回、国土交通省では、延伸区間だけでなく東京―新大阪がつながった際の効果などを一体的に改めて評価し費用対効果を算出しました。

費用対効果は、整備による利益を費用で割った数値で、数値が大きいほど、投資に見合う開業効果が得られることを示しています。

米原ルートなど7つのルートの数値は「1・0」となりましたが、小浜ルートは「1・1」と8案の中で最も高くなったということです。

これまで県民会議の決議を基に「米原ルート」の再考を求めてきた石川県。

今回の試算に対して、石川県内の新幹線の議論を主導してきた自民党県連の幹部は…





■福村 章 県議：

「費用対効果がどうあろうと、あるいは何十年にかかると、京都の了解を得られなきゃ新幹線は進まないので、10年間一歩も進まなかった。それ今後どうされるのか、誰も説得しておられない。そういう中で同じ論議をいつまでもけておられるのか。」

また、山野知事は



■山野知事：

「報道されていることですから事実だとは思いますけれども、まだ担当の部署と意思疎通も図ったわけではありませんので、それ以上のことはまだ申し上げることはできません」

「与党整備委員会がそれを参考にしながら今後の方向を決めていくものだと思っています」



この試算は来週開かれる与党整備委員会で示される見込みで、今国会中のルート決定が予定されています。

