映画『マーターズ 4Kデジタルリマスター』8.14日本公開決定 フレンチホラーの頂点が18年ぶりに蘇る
2008年にフランス・カナダで制作・公開され、日本では2009年に劇場公開された伝説のフレンチホラー映画『マーターズ』（パスカル・ロジェ監督）。今夏4Kデジタルリマスターで18年ぶりにスクリーンに甦り、タイトルを『マーターズ 4Kデジタルリマスター』として8月14日より公開されることが決定。ポスター、特報が解禁された。
【動画】『マーターズ 4Kデジタルリマスター』特報映像
2008年のフランス公開以来、そのあまりにも苛烈な描写が物議を醸す一方で、崇高さすら感じさせる予測不能な結末へと観客を導き、世界中に賛否両論を巻き起こした『マーターズ』。時代を席巻した“フレンチホラー”の到達点にして、鬼才パスカル・ロジェ監督の最高傑作が、4Kデジタルリマスターで甦り、令和の日本で世界最速劇場公開される。
1970年初頭のフランス。行方不明だった少女リュシーは、傷だらけの衰弱しきった姿で路上を彷徨っているところを発見される。彼女は何者かによって長い間、監禁・拷問・虐待されており、そこから自力で脱出したのだった。だが、性的虐待の痕跡はなく、犯行の目的は不明のまま…。
15年後のある朝、森に囲まれた平穏な一家の屋敷に、突然呼び鈴が鳴り響く。家主が扉を開けると、そこには猟銃を構えたリュシー（ミレーヌ・ジャンパノイ）の姿があった。自分を虐待した犯人をついに見つけたと確信した彼女は、復讐の引き金を引く。
成すべきことを終えたリュシーから電話を受け、屋敷に向かった親友のアンナ（モルジャーナ・アラウィ）は、その惨状に思わず目を背ける。死体を処理し、立ち去ろうとする2人。しかし、そこで想像を絶する真実に直面することになる――。
本作が2009年に日本公開された当時、『ホステル』（05）や「ソウ」シリーズ（04〜）をはじめとした凄惨な暴力描写を売りにした作品群のひとつとみなされた。しかしその過激な描写が賛否両論を呼び起こした一方、即物的なだけではない物語の奥行き、予測を裏切り続ける怒濤の展開、つくりこまれた美しい構図や計算された画面構成、そして結末を見届けた観客たちが哲学的な考察を展開したことも相まって大きな話題となり、熱狂的なファンを獲得。当時スクリーンで鑑賞した観客たちに凄まじい衝撃を与えたものの、以降パッケージや配信での鑑賞機会も限られ、伝説の作品として語り継がれてきた。
ポスターは、オリジナルポスターの力強さを生かしながらも、日本が世界初の劇場上映となる【4K】を強調したビジュアル。本編は観たことが無くても、このビジュアルを知っているという人は多いはず。
特報は、「何を見たのか」という意味深なコピーに続き、劇中の印象的な＜目＞のカットが映し出された、強烈なインパクトの動画となっている。
映画『マーターズ 4Kデジタルリマスター』は8月14日より全国公開。
【動画】『マーターズ 4Kデジタルリマスター』特報映像
2008年のフランス公開以来、そのあまりにも苛烈な描写が物議を醸す一方で、崇高さすら感じさせる予測不能な結末へと観客を導き、世界中に賛否両論を巻き起こした『マーターズ』。時代を席巻した“フレンチホラー”の到達点にして、鬼才パスカル・ロジェ監督の最高傑作が、4Kデジタルリマスターで甦り、令和の日本で世界最速劇場公開される。
15年後のある朝、森に囲まれた平穏な一家の屋敷に、突然呼び鈴が鳴り響く。家主が扉を開けると、そこには猟銃を構えたリュシー（ミレーヌ・ジャンパノイ）の姿があった。自分を虐待した犯人をついに見つけたと確信した彼女は、復讐の引き金を引く。
成すべきことを終えたリュシーから電話を受け、屋敷に向かった親友のアンナ（モルジャーナ・アラウィ）は、その惨状に思わず目を背ける。死体を処理し、立ち去ろうとする2人。しかし、そこで想像を絶する真実に直面することになる――。
本作が2009年に日本公開された当時、『ホステル』（05）や「ソウ」シリーズ（04〜）をはじめとした凄惨な暴力描写を売りにした作品群のひとつとみなされた。しかしその過激な描写が賛否両論を呼び起こした一方、即物的なだけではない物語の奥行き、予測を裏切り続ける怒濤の展開、つくりこまれた美しい構図や計算された画面構成、そして結末を見届けた観客たちが哲学的な考察を展開したことも相まって大きな話題となり、熱狂的なファンを獲得。当時スクリーンで鑑賞した観客たちに凄まじい衝撃を与えたものの、以降パッケージや配信での鑑賞機会も限られ、伝説の作品として語り継がれてきた。
ポスターは、オリジナルポスターの力強さを生かしながらも、日本が世界初の劇場上映となる【4K】を強調したビジュアル。本編は観たことが無くても、このビジュアルを知っているという人は多いはず。
特報は、「何を見たのか」という意味深なコピーに続き、劇中の印象的な＜目＞のカットが映し出された、強烈なインパクトの動画となっている。
映画『マーターズ 4Kデジタルリマスター』は8月14日より全国公開。