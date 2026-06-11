“土下座”謝罪が話題・グラドル22歳、デニムパンツ姿にネット騒然「スゴすぎる」 抜群プロポーション全開
グラビアアイドル、タレントの山田あいが11日までにInstagramを更新。近影を披露し、ファンを喜ばせた。
【写真】“土下座”謝罪が話題・グラドル22歳、抜群プロポーション披露 水着ショットも（13枚）
山田が「オンラインサイン会ありがとうございました 暖かいみんなと沢山お話楽しかった!! お電話できた方もありがとう」とつづり公開したのは、自身のデニムパンツ姿。続けて「ファースト写真集を応援ありがとう 次が出るまで、次が出るようにファーストを育ててください」とも呼びかけた。ファンからは多数の「いいね！」が寄せられている。
2003年9月11日生まれ、2024年にグラビアデビューしその圧倒的なスタイルで話題を呼んでいる山田。昨年12月には1st写真集『Ohaa〜i』（ワニブックス）を発売した。
5月20日には「5月10日に予定しておりました撮影会につきまして 体調不良により急遽お休みをいただくこととなり、本当に申し訳ございませんでした」「撮影会を楽しみにしてくださっていた皆様のご期待に応えられず、大変なご迷惑とご心配をおかけしてしまったこと 重ね重ねお詫び申し上げます」とつづり、自身の土下座ショットを投稿。27万インプレッションになるなど話題を集めている。
引用：「山田あい」X（@yamadaaiii0911）、Instagram（@_.yamada.aiii._）
【写真】“土下座”謝罪が話題・グラドル22歳、抜群プロポーション披露 水着ショットも（13枚）
山田が「オンラインサイン会ありがとうございました 暖かいみんなと沢山お話楽しかった!! お電話できた方もありがとう」とつづり公開したのは、自身のデニムパンツ姿。続けて「ファースト写真集を応援ありがとう 次が出るまで、次が出るようにファーストを育ててください」とも呼びかけた。ファンからは多数の「いいね！」が寄せられている。
5月20日には「5月10日に予定しておりました撮影会につきまして 体調不良により急遽お休みをいただくこととなり、本当に申し訳ございませんでした」「撮影会を楽しみにしてくださっていた皆様のご期待に応えられず、大変なご迷惑とご心配をおかけしてしまったこと 重ね重ねお詫び申し上げます」とつづり、自身の土下座ショットを投稿。27万インプレッションになるなど話題を集めている。
引用：「山田あい」X（@yamadaaiii0911）、Instagram（@_.yamada.aiii._）