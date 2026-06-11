巨人兵と対峙するオデュッセウス！ 『オデュッセイア』新ビジュアル＆場面写真解禁 ムビチケ6月12日発売
マット・デイモンが主演を務めるクリストファー・ノーラン監督最新作『オデュッセイア』（9月11日公開）より、新ビジュアルと場面写真が解禁。併せて、ムビチケ前売券を6月12日より発売することが決定した。
【写真】故郷への帰還の旅に向かう直前を写した場面写真
本作は、巨匠クリストファー・ノーランが監督と脚本を務め、ホメロスの原点ともいえる叙事詩『オデュッセイア』を、最新のIMAX技術を用いて映像化。ギリシヤ、イタリア、アイスランド、スコットランド、モロッコなど世界各地で約6ヵ月かけて撮影された神話的アクション超大作だ。
『オデュッセイア』とは、西洋文学の金字塔にして世界初の物語のひとつである、古代ギリシャの吟遊詩人ホメロスによる英雄叙事詩。トロイア戦争後、イタケの王オデュッセウスは愛する家族が待つ故郷への帰還を目指す。しかし彼の前には、荒れ狂う海、怪物たち、そして神々の介入という数々の試練が立ちはだかる。主人公が行く手を阻む数々の困難に立ち向かう、延べ10年に渡る壮大な冒険物語を描く。
新ビジュアルは、巨人兵と対峙するオデュッセウスの勇姿が描かれたもの。肉体のほとんどを重厚な鎧で覆い、倍以上の背丈がある巨大な兵士たちに果敢に立ち向かうオデュッセウス。全編IMAXで撮影された本作のアクションシーンの迫力とスケールに期待が高まるビジュアルとなっている。
場面写真は、マット・デイモン演じるトロイア戦争の英雄オデュッセウスを捉えている。彼の背後には、ギリシャ軍の船と兵士たちが。トロイア戦争で勝利を収めたオデュッセウス一行が、神々の介入、怪物、荒れ狂う海といった試練が待ち受ける、故郷への帰還の旅に向かう直前の場面となっている。
また今回、本作のムビチケ前売券の発売が決定。カードタイプの前売券であるムビチケカードは、全国の上映劇場（一部の劇場を除く）、MOVIE WALKER STORE、メイジャー通販にて販売。オンラインで購入できるムビチケオンライン券は、MOVIE WALKER STOREにて販売する。期間は6月12日10時〜9月10日23時59分。価格は1600円（税込）。
さらに、ノーラン監督作『インターステラー』（2014）が、フル・オーケストラの生演奏によるシネマ・コンサートで上演されることが決定。9月26日に東京国際フォーラム・ホールAにて開催される。詳細は「INTERSTELLAR LIVE｜インターステラーLIVE 公式サイト」参照。
映画『オデュッセイア』は、9月11日より日本公開。
【写真】故郷への帰還の旅に向かう直前を写した場面写真
本作は、巨匠クリストファー・ノーランが監督と脚本を務め、ホメロスの原点ともいえる叙事詩『オデュッセイア』を、最新のIMAX技術を用いて映像化。ギリシヤ、イタリア、アイスランド、スコットランド、モロッコなど世界各地で約6ヵ月かけて撮影された神話的アクション超大作だ。
新ビジュアルは、巨人兵と対峙するオデュッセウスの勇姿が描かれたもの。肉体のほとんどを重厚な鎧で覆い、倍以上の背丈がある巨大な兵士たちに果敢に立ち向かうオデュッセウス。全編IMAXで撮影された本作のアクションシーンの迫力とスケールに期待が高まるビジュアルとなっている。
場面写真は、マット・デイモン演じるトロイア戦争の英雄オデュッセウスを捉えている。彼の背後には、ギリシャ軍の船と兵士たちが。トロイア戦争で勝利を収めたオデュッセウス一行が、神々の介入、怪物、荒れ狂う海といった試練が待ち受ける、故郷への帰還の旅に向かう直前の場面となっている。
また今回、本作のムビチケ前売券の発売が決定。カードタイプの前売券であるムビチケカードは、全国の上映劇場（一部の劇場を除く）、MOVIE WALKER STORE、メイジャー通販にて販売。オンラインで購入できるムビチケオンライン券は、MOVIE WALKER STOREにて販売する。期間は6月12日10時〜9月10日23時59分。価格は1600円（税込）。
さらに、ノーラン監督作『インターステラー』（2014）が、フル・オーケストラの生演奏によるシネマ・コンサートで上演されることが決定。9月26日に東京国際フォーラム・ホールAにて開催される。詳細は「INTERSTELLAR LIVE｜インターステラーLIVE 公式サイト」参照。
映画『オデュッセイア』は、9月11日より日本公開。