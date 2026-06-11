“青い瞳”の奥に映る鹿が意味するものとは――？ 『ディスクロージャー・デイ』本ビジュアル＆スピルバーグが語る特別映像解禁
スティーヴン・スピルバーグ監督最新作『ディスクロージャー・デイ』より、“青い瞳”が浮かぶミステリアスな本ビジュアル、スピルバーグが“未知なる存在”について語る特別映像が解禁された。
【写真】『ディスクロージャー・デイ』スピルバーグが語る特別映像
本作は、現代映画史の頂点を築き上げてきた巨匠スティーヴン・スピルバーグの比類なき想像力が再び未来へと解き放たれる最新作。スピルバーグと、盟友デヴィッド・コープ（『ジュラシック・パーク』脚本）が再びタッグを組み、音楽は名匠ジョン・ウィリアムズが務める。
本ビジュアルは、空飛ぶ円盤のようなシルエットの中央に、前を覗く鮮烈な“青い瞳”が描かれたもの。その瞳孔の中には、静かに佇む“鹿”が浮かび上がっている。人類が直面する未知の存在への恐怖と、決して抗うことのできない好奇心を象徴しているかのような、圧倒的なスケール感の光芒（こうぼう）に包まれた、ミステリアスなデザインだ。
特別映像では、『ジョーズ』（75）、『未知との遭遇』（78）、『E.T.』（82）など、これまで数々の映画で未知なる恐怖と感動を描いてきたスピルバーグ監督が、満を持して本作に込めた衝撃の真実について語る。
スピルバーグ監督の「説明のつかない存在に、ずっと魅了されてきた」という言葉から始まり、「幼い頃、夜空を見上げては思った。あの闇の向こうで何が起こっているのかと」などのコメントと共に、ミステリーサークル、闇夜の森を煌々と照らす怪しげな発光、少女の部屋に現れる巨大な角を持つ鹿…といった、“これぞスピルバーグの真骨頂”と言えるシーンが展開し、想像を超えた未知の体験へ引きずり込む。
そしてスピルバーグ監督は、「単なる可能性ではなく、この惑星外に生命がいると確信した」と断言し、「私たちは宇宙で唯一の存在なのか、そうでないのか？」「誰かが知っているならなぜ明かさない？」と人類が長年抱いてきた問いを投げかけている。果たしてこの映画で開示される真実とは何なのか？映画史に新たな1ページを刻むスピルバーグの最新作に、期待が高まる映像となっている。
さらに今回、プレミアムな特典が手に入るキャンペーンに参加できるムビチケ前売券（オンライン）が、6月12日10時より発売されることが決定。購入者の中から抽選で100名に、シリアルナンバー入りスペシャルシートをプレゼント。光の角度で虹色に輝く特製のA5サイズカードで、高級感あふれる特別なアイテムだ。キャンペーンの詳細は特設サイトで要確認。そして、購入者全員へ向けたデジタル特典も用意。公開後に購入者だけに開示される特別コンテンツを予定している（※詳細は後日公開。内容は予告なく変更の可能性が有り）。
なお、ムビチケ前売券（カード）は、全国の上映劇場 （一部劇場を除く）で6月12日オープン時より発売開始。メイジャー通販サイトとMOVIE WALKER STOREにて6月12日10時より発売開始。
ムビチケ前売券（オンライン）は、MOVIE WALKER STOREにて6月12日10時より発売開始。
映画『ディスクロージャー・デイ』は、10月1日より全国公開。
【写真】『ディスクロージャー・デイ』スピルバーグが語る特別映像
本作は、現代映画史の頂点を築き上げてきた巨匠スティーヴン・スピルバーグの比類なき想像力が再び未来へと解き放たれる最新作。スピルバーグと、盟友デヴィッド・コープ（『ジュラシック・パーク』脚本）が再びタッグを組み、音楽は名匠ジョン・ウィリアムズが務める。
特別映像では、『ジョーズ』（75）、『未知との遭遇』（78）、『E.T.』（82）など、これまで数々の映画で未知なる恐怖と感動を描いてきたスピルバーグ監督が、満を持して本作に込めた衝撃の真実について語る。
スピルバーグ監督の「説明のつかない存在に、ずっと魅了されてきた」という言葉から始まり、「幼い頃、夜空を見上げては思った。あの闇の向こうで何が起こっているのかと」などのコメントと共に、ミステリーサークル、闇夜の森を煌々と照らす怪しげな発光、少女の部屋に現れる巨大な角を持つ鹿…といった、“これぞスピルバーグの真骨頂”と言えるシーンが展開し、想像を超えた未知の体験へ引きずり込む。
そしてスピルバーグ監督は、「単なる可能性ではなく、この惑星外に生命がいると確信した」と断言し、「私たちは宇宙で唯一の存在なのか、そうでないのか？」「誰かが知っているならなぜ明かさない？」と人類が長年抱いてきた問いを投げかけている。果たしてこの映画で開示される真実とは何なのか？映画史に新たな1ページを刻むスピルバーグの最新作に、期待が高まる映像となっている。
さらに今回、プレミアムな特典が手に入るキャンペーンに参加できるムビチケ前売券（オンライン）が、6月12日10時より発売されることが決定。購入者の中から抽選で100名に、シリアルナンバー入りスペシャルシートをプレゼント。光の角度で虹色に輝く特製のA5サイズカードで、高級感あふれる特別なアイテムだ。キャンペーンの詳細は特設サイトで要確認。そして、購入者全員へ向けたデジタル特典も用意。公開後に購入者だけに開示される特別コンテンツを予定している（※詳細は後日公開。内容は予告なく変更の可能性が有り）。
なお、ムビチケ前売券（カード）は、全国の上映劇場 （一部劇場を除く）で6月12日オープン時より発売開始。メイジャー通販サイトとMOVIE WALKER STOREにて6月12日10時より発売開始。
ムビチケ前売券（オンライン）は、MOVIE WALKER STOREにて6月12日10時より発売開始。
映画『ディスクロージャー・デイ』は、10月1日より全国公開。