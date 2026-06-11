◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 楽天―巨人（１１日・楽天モバイル最強パーク宮城）

巨人の田中将大投手が、古巣・楽天戦に先発。初回に先制点を奪われた。

初回、まずは先頭・平良に初球の１４５キロを右前へ運ばれる安打。２番・黒川の打席では二盗を決められて、黒川を二ゴロに打ち取ったが走者を三塁に進めた。１死三塁で３番・辰己の打球を自らのグラブではじいて、三塁走者が生還。投手強襲の適時内野安打となって先制点を奪われた。さらに渡辺佳の右翼フェンス直撃の適時二塁打や村林の適時内野安打などで追加点を許し、いきなり４安打４失点。４失点は既に今季ワーストタイとなった。

田中将は楽天の絶対的エースとして１３年のリーグＶ＆日本一に貢献。２４年までの１１年間で数々の歴史を残してきた。仙台のファンに向けて「たくさん背中を押してもらったし、ユニホームが変わって当時とは違う思いを持っている方も、『久しぶりに田中が投げる試合を見られる』と思ってくれる人も、本当にさまざまな方がいらっしゃると思う。自分は楽しみにしてきた。チームを勝利に導けるように投げたい」と語っていた。