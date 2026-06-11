「なんかオシャレ」→ コレが理由か！【40・50代】におすすめ♡「動きのあるボブ」

思わず振り返ってしまうほどのオシャレさんは、髪型が印象的かも。動きのあるボブにイメチェンすれば、さらりとハイセンスな雰囲気を目指せます。今ボブを楽しんでいる人も、まとまりのよさを意識するあまり、重くなっていないか確認してみて。表面や毛先を揺らすだけで、こなれ感のあるスタイルを楽しめます。

空気をまとったふんわりウェーブ

髪が細くボリュームが出にくい人も挑戦しやすい、トレンドのゆったりとしたウェーブ。中心から毛先にかけて動きをつけると、華やかになりすぎずナチュラルな雰囲気を演出できそう。空気の層をまとったように見えるので、暑い時期も軽やかに。やわらかいベージュ系カラーを合わせると、エアリーな印象がさらに引き立ちます。

若々しく見える外ハネ

首が見えるミニボブの毛先を、軽くワンカールさせた外ハネスタイル。はつらつとした躍動感が若々しさを連想させるのはもちろん、フェイスラインに向かいやすい視線を外側へ散らすこともできます。キャンプやライブなどアクティブな場面でのカジュアルコーデとは、特に相性がよさそう。

カラーで遊び心をプラス

@shimanaka_futurさんによる「人気の長めボブ」。くびれをつけた美しいひし形が、顔を小さく見せてくれそうです。裾カラーに透明感のあるラベンダーを入れているので、動きによる毛先の軽さがグッと強調されて見えます。

ストレート派も挑戦できる

ストレートタッチでスッキリ見せたいなら、毛先に隙間を作って重いラインを回避して。ランダムな束感がつくことで、ワンカールまでいかない控えめな外ハネで十分に軽快なリズムをつけられます。頭の丸みが自然と引き立つのも、このスタイルのメリットです。

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※こちらの記事では@shimanaka_futur様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：たちばな 菜絵

国語教員免許も持つ異色の美容 & ライフスタイルライター。色彩検定保有のスキルも活かし、トレンドカラーに基づく、美容・流行情報が強み。難病を経験したことをきっかけに、「オシャレを通じたポジティブマインド」が持つ力を信じ、そのきっかけになるべく、ファッション & コスメ情報を執筆中。