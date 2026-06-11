陸上日本選手権会見

陸上男子100メートルの桐生祥秀（日本生命）が歴史的な記録に挑む。9月のアジア大会代表選考会を兼ねる陸上の日本選手権が、12日から名古屋・パロマ瑞穂スタジアムで開催される。開幕を翌日に控え、30歳の桐生が会見に登壇。2年連続4度目の優勝に向けて「去年優勝しているので、2連覇を目指していきたい」と気持ちを高めた。

連覇の達成は、同時に隠れた大偉業に直結する。昨年12月15日に30歳となった桐生。「30歳以上の100メートル日本一」は、1940年（昭和15年）大会を31歳5か月で制覇した吉岡隆徳までさかのぼる。達成すれば、実に86年ぶり、戦後初となる。

30歳の進化を実感する。キャリアを重ねながら、理想のレースを再現する力が高まった。「技術は上がってきている。スタート前の気持ち。走っているときの風景もそう」と緊張感との折り合いもうまくなった。「最近はスタートラインに立った時、『こういうレースをしっかりしよう』というのが、ゴールした時で同じ。気持ちの面でも落ち着いています」と続けた。

今季は5月17日のセイコーGGPで日本人トップとなる10秒15で走ると、同24日の関西実業団選手権では追い風参考記録ながら10秒0台を2本そろえた。順調に日本選手権へ調子を上げてきた。「悪い時は48歩かかってしまう。47歩でいきたい」と理想のストライドとピッチを刻めるように調整してきた。12日の予選は自己記録10秒14を持つ愛宕頼（日本建設工業）らと同じ7組。すでに派遣設定記録（10秒15）はクリアしており、優勝すればアジア大会代表に内定する。

今回で大会は110回目を迎える。歴史をたどると、1925年（大正14年）に谷（真殿）三三五が31歳6か月で制覇。「暁の超特急」と呼ばれた吉岡以降、30歳以上の優勝者はいない。2002年大会を制した朝原宣治は72年6月21日生まれ。大会時は誕生日前で、29歳11か月だった。

17年は9秒98をマークし、日本人で初めて「10秒の壁」を打ち破った。歴史を動かし、長年にわたって日本スプリント界をけん引。昨季は8年ぶりの9秒台となる9秒99を出すなど、結果を積み重ねてきた。「タイムと勝負のどちらも狙っていきたい。その上で大会記録が10秒02。やっぱりそこをめがけて」と桐生。勝負と数字にこだわった先に、86年間立ちはだかる「30歳の壁」が壊れる。



（THE ANSWER編集部・上田 悠太 / Yuta Ueda）