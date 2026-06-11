◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ ロッテ―中日（１１日・ＺＯＺＯマリンスタジアム）

ロッテの西川史礁外野手が１１日、ＺＯＺＯで行われた中日戦で、共に大学時代に侍ジャパンとして戦った同学年の中日左腕・金丸夢斗投手とプロ初対決が実現し、初回１死一塁で迎えた１打席目に中越えの二塁打を放った。豪快な一打に本拠地は熱狂の渦に包まれた。直後には１死二、三塁からソトの左前適時打が飛び出し、先制に成功した。

２０２４年３月に開催された侍ジャパンの欧州代表戦では宗山塁（現楽天、明大）、金丸（関西大）、西川（青学大）、中村優斗（現ヤクルト、愛知工大）の４人の大学生が選出。２人は昨年１１月に行われた韓国との強化試合でも、ともに日の丸を背負って戦った仲で、金丸がロッテ戦初先発となり、ついにプロでの対戦が実現した。試合前には「当時よりもまっすぐの質が絶対よくなっている。さされないように自分のフルスイングができる準備をしたい」と力を込めていた。

今季は試合前時点で６０試合に出場し、２３９打数７４安打、打率３割１分、５本塁打、２７打点をマークしている。一方の金丸は、１０試合に登板し、４勝５敗、防御率２・３８と安定した成績を残している。

西川がチャンスメイクし、直後に先制打を放った主砲ソトは「打ったのはチェンジアップです。良いピッチャーだということはわかっているので最低限打点を挙げるという仕事ができたことはうれしいです。できるだけこういったチャンスを逃さないようにしていきたい」と話した。